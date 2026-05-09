Crima din Parhida: Imagini din elicopter cu prinderea bărbatului acuzat că a ucis o elevă

Bărbatul acuzat că a ucis o elevă de 18 ani în localitatea bihoreană Parhida a fost găsit, vineri, într-un lan de rapiţă din apropiere de locul crimei, după o mobilizare complexă de forţe, anunță Ministerul Afacerilor Interne, care publică și imagini din timpul operațiunii de capturare.

Trupul victimei a fost găsit vineri, pe un câmp din Parhida. Tânăra era elevă și își desfășura stagiul de practică la o fermă de capre din localitate, potrivit presei locale.

Suspectul în cazul crimei este un bărbat de 39 de ani, care lucra la ferma respectivă. Acesta a fost dat în urmărire, inclusiv în consemn la frontieră.

După mai bine de șase ore de căutări, inclusiv cu sprijinul câinilor de urmă, al dronelor şi al unui elicopter, bărbatul a fost prins vineri seară.

El ascunsese într-un lan de rapiţă, la aproximativ un kilometru de locul faptei, viind văzut de echipajul din elicopterul Inspectoratului General de Aviaţie care a participat la căutări, au afirmat reprezentanţii Poliţiei Bihor, citați de News.ro.

Imagini cu momentul capturării criminalului din Bihor

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe pagina de Facebook o înregistrare video cu imagini din timpul operaţiunii de capturare a bărbatului.

În filmarea distribuită de MAI apar forțele mobilizate în teren, inclusiv polițiști, jandarmi, precum și momentul în care bărbatul este prins într-un lan de rapiță și încătușat.

„Activitățile de căutare și depistare au implicat o mobilizare complexă de forțe și mijloace din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. În cadrul operațiunilor derulate în teren au fost angrenați polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor și polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, precum și reprezentanți ai altor structuri teritoriale ale Poliției Române, alături de voluntari”, a transmis MAI.

Totodată, MAI precizează că au fost instituite filtre rutiere, efectuate activități de căutare și scotocire în teren și utilizate mijloace tehnice specifice, respectiv drone, câini de urmă, binocluri cu termoviziune, respectiv un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, din cadrul MAI.

Bărbatul a recunoscut crima

Bărbatul şi-a recunoscut crima în faţa poliţiştilor, încă de cum a fost prins.

Imediat după ce a fost încătuşat, el a recunoscut în faţa poliţiştilor care l-au capturat şi a martorilor prezenţi că a ucis-o pe fata de 18 ani, lovind-o în mod repetat cu un briceag în zona gâtului, potrivit Agerpres.