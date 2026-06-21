Crin Antonescu, atac furibund la „Congresul trădătorilor” de la PNL. „Uneori nici nu-ți permiți să vomiți”

Într-o postare pe Facebook intitulată „Congresul trădătorilor”, fostul președinte al PNL Crin Antonescu îi atacă dur pe noii lideri ai liberalilor, recurgând inclusiv la invective la adresa unor foști colegi din conducerea partidului.

În postarea sa, Crin Antonescu susține că trădarea s-ar fi manifestat pe mai multe paliere la Congresul PNL de duminică.

„Trădare prin falsificarea, în cel mai pur stil comunist, a istoriei. Se invocă, la fiecare pas, istoria și continuitatea PNL, dar sunt invitați doar foștii președinți care au trădat PNL pentru Băsescu (Stoica, Stolojan) sau Nicușor (Orban). Tăriceanu (sub al cărui guvern România a intrat în UE și care l-a lansat în politică pe Bolojan) nu a existat. Eu (candidat, chipurile, al PNL Bolojan la președinție, acum un an) nu am existat. Da, nu mai suntem membri ai PNL. Dar nici saltimbancul răcnitor Orban nu mai e. El, însă, dat afară și de Nicușor, răcnește ce trebuie. Dar n-au existat nici Florin Cîțu, nici Nicolae Ciucă – și el candidat la președinție al PNL”, scrie Antonescu.

Antonescu vorbește despre „elemente declasate moral”

În al doilea rând, fostul președinte invocă trădarea prin „tăcerea josnică” a unor vechi liberali atunci când Robert Sighiartău invocă istoria PNL.

„La fel, dl. Ciucu vorbește despre raporturile politicieni-partide-sistem (servicii, justiție). Vorbește frumos. Parcă mă aud pe mine în 2009. Atâta că, de atunci până azi, dl. Ciucu a „luptat” alături de Monica Macovei, de Băsescu și de toate elementele declasate moral (propaganda băsistă/hashtag) care au distrus câtă democrație exista în România”, continuă Crin Antonescu.

Totodată, îl acuză pe Ilie Bolojan de demagogie, deși ar fi avut o prestație catastrofală ca prim-ministru.

„N-are niciun gând, nicio idee și niciun sentiment pentru omul concret (întreprinzător, salariat, pensionar, elev sau student). Are treabă doar cu PSD (într-un sens) și cu Rheinmetall (în altul)”, susține fostul lider al liberalilor.

Trădarea se manifestă și prin invocarea meritocrației în selectarea echipei Bolojan, Antonescu afirmând că „băsismul ieri / sorosismul azi și mediocritatea”, ar fi fost criteriile folosite.

„Singurul exceptat de la CV-ul băsist e eternul „reformist” Motreanu. Setea de reformă a lui Motreanu (nelipsit de 7 ani din toate conducerile PNL decupate azi din istorie) e singura garanție că „revoluția Bolojan” prețuiește și experiența. Experiența mediocrității, a lașității și a oportunismului”, spune Antonescu despre noul prim-vicepreședinte al PNL.

„PS. Un gând trist pentru foști camarazi din lupte adevărate. Probabil că, uneori, nu-ți permiți nici să vomiți. Înghiți”, conchide Antonescu.