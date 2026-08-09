Crin Antonescu, atac la Nicușor Dan în criza politică. „Să rezolve problema! Să demisioneze dacă nu poate”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a declarat, la Antena 3, că România se află în actuala situaţie politică deoarece „formula pro-europeană” propusă electoratului la cele mai recente alegeri „a eşuat”, iar președintele Nicușor Dan ar trebui să demisioneze dacă nu găsește o rezolvare.

„Am ajuns în această situaţie pentru că o formulă care a fost vândută încă din alegeri, vândută şi la alegerile prezidenţiale şi vândută într-o retorică electorală sub formula pro-europeni, pro-occidentali, mai nou, spune domnul preşedinte, a eşuat. De ce, cum, cine e vinovat? Putem să avem fiecare păreri. Asta contează, faptul este că a eşuat!”, a afirmat Antonescu, sâmbătă seară, într-o emisiune la Antena 3, citat de News.ro.

Fostul preşedinte al PNL a mai spus că, deşi unul dintre cuvintele pe care premierul Ilie Bolojan le foloseşte în apariţiile sale publice este „responsabilitate”, şeful Guvernului demis prin moţiune de cenzură este cel care „se comportă cel mai puţin responsabil”, întrucât nu vrea ca PNL să participe la „vreo formulă de guvernare alta decât una condusă de domnia sa, una acceptată şi de USR sau formule fantasmagorice precum cea cu Sigfried Mureşan”.

„Din acel moment înseamnă că trebuie căutată o formulă fără PNL”, este de părere Antonescu, susținut de liberali la alegerile prezidențiale de anul trecut. El a adăugat că preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit „să rezolve problema” privind guvernarea.

În momentul în care i s-a atras atenţia că este posibil ca preşedintele să vrea, însă să nu poată rezolva această problemă privind învestirea unui guvern, Antonescu a răspuns: „Staţi puţin! Cum adică nu poate? Atunci trebuie să demisioneze!”.

„Eu ştiu că noi numai de suspendări – nici n-am pus problema şi de alegere anticipată şi la preşedinte n-avem nevoie – dar să ştiţi că un preşedinte, ca să merite să îl am, trebuie să poată. Nu altceva decât îi prescrie Constituţia, dar aia trebuie să poată!”, a adăugat Crin Antonescu.

El consideră că Nicușor Dan, în fața căruia a pierdut la scurtinul prezidențial din 2025, ar trebui să acţioneze decisiv.

„Domnul Nicuşor Dan ba îi mustră, ba invită, ba îi aşteaptă, când, de fapt, trebuie să acţioneze decisiv. De trei luni domnul Nicuşor Dan ne roagă pe noi, cetăţenii, să fim calmi, anunţându-ne că vom trece şi prin asta – trecem, sigur că trecem! – şi doi: rugându-se de partide să fie responsabile, cum trebuie să mai fie ele. Or, e momentul în care domnul preşedinte, de-aia e preşedinte, trebuie să acţioneze!”, a subliniat Antonescu.

România nu are un Guvern cu puteri depline de 96 de zile, de când Cabinetul Bolojan a fost dat jos prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.