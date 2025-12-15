BREAKING România pierde definitiv la CEDO procesul intentat de Cristi Danileț, după ce a fost sancționat pentru postări pe Facebook

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat România pentru încălcarea libertății de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț. Decizia anunțată luni de CEDO este definitivă. Ea a fost luată cu zece voturi la șapte în Marea Cameră a CEDO formată din 17 judecători.

Decizia CEDO vine într-un moment extrem de delicat în justiția din România după documentarul Recorde care a împărțit sistemul judiciar. Aproape 900 de magistrați, printre care Cristi Danileț, au semnat un apel comun la solidaritate cu colegilor lor care au depus mărturie în documentarul „Justiție Capturată”, în timp conducerilor Curții de Apel, CSM și ÎCCJ au acuzat un plan pentru decredibilizarea și destabilizarea justiției.

Hotărârea este importantă în contextul zecilor de dosare de cercetare disciplinară declanșate de Inspecția Judiciară pentru delict de opinie în cazul unor magistrați care de-a lungul timpului au semnalat problemele din justiție, între care procurorul Bogdan Pîrlog care are peste 20 de acțiuni de cercetări disciplinare.

În motivarea deciziei, CEDO a explicat că nu există motive pertinente și suficiente pentru sancționarea fostului judecător de către CSM pentru postările pe care le-a făcut pe Facebook. Cristi Danileț a atacat la CEDO decizia CSM de a-l sancționa cu 5% din salariu timp de două luni pentru două postări făcute pe Facebook. Danileț a deschis procesul după ce ÎCCJ a menținut decizia CSM.

Fostul judecător Cristi Danileț a câștigat procesul intentat României la CEDO încă din februarie 2024, însă Guvernul Ciolacu a atacat decizia. Decizia a fost atacată prin intermediul Ministerului de Externe condus atunci de Luminița Odobescu. Decizia de astăzi este definitivă.

Motivarea CEDO

„Curtea consideră că sancțiunea disciplinară aplicată reclamantului a constituit o ingerință în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare al acestuia”, a anunțat CEDO.

„Curtea reamintește că judecătorii au dreptul, atunci când democrația sau statul de drept sunt grav

amenințate, să se exprime public cu privire la aspecte de interes general. Declarațiile făcute într-un

astfel de context beneficiază, în general, de un nivel ridicat de protecție”, precizează CEDO în motivarea deciziei.

CEDO precizază că „mesajele publicate de reclamant nu au rupt echilibrul rezonabil între, pe de o parte, gradul de implicare al reclamantului, în calitate de judecător, în societate, pentru a apăra ordinea constituțională și instituțiile și, pe de altă parte, datoria sa de a-și păstra independența, imparțialitatea și aparența acestei independențe și imparțialități în exercitarea funcțiilor sale”.

Curtea decide, cu zece voturi împotriva șapte, că România trebuie să plătească reclamantului 9 705,44 euro pentru cheltuieli și onorarii.

Motivarea CEDO poate fi citită în documentul de mai jos:

Ce a sesizat Cristi Danileț

În 2019, Consiliul Superior al Magistraturii l-a sancționat pe Cristi Danileț cu 5% din salariu pe o perioadă de două luni acuzând că prin postări pe Facebook a pătat imaginea și onoare sistemului judiciar și a încălcat obligația de discreție.

De asemenea, CSM a spus că limbajul folosit în altă postare a depășit limitele decenței, iar Danileți s-a comportat în mod nedemn de un judecător.

În mai 2020, Curtea Supremă de Casație și Justiție a respins recursul domnului Danileţ și a confirmat decizia CSM.

În prima postare, Danileț distribuia un interviu dat de Claudiu Sandu, pe atunci prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, în care acesta denunța în termeni foarte duri asaltul guvernării PSD asupra Justiției.

Danileț însoțea interviul cu propriul său comentariu: „Iată, ăsta procuror cu sânge în instalație: vorbește deschis despre infractori periculoși în libertate, despre ideile proaste ale guvernanților în modificarea legilor Justiției, despre linșajele împotriva magistraților!”.

A doua postare a lui Danileț care i-a atras sancțiunea era o citare a articolului 118 din Constituție, care prevede că „Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului, pentru garantarea (…) democraţiei constituţionale”. CSM a catalogat postarea drept instigare la revoltă armată.

Procesele lui Danileț

Judecătorul Cristi Danileț a fost exclus de trei ori din magistratură de către CSM, pentru opiniile exprimate public, inclusiv pentru postări pe Tik Tok care vizau viața sa privată, însă de fiecare dată a câștigat procesele cu CSM.

Fost magistrat la Tribunalul Cluj, Danileț a părăsit sistemul în ianuarie 2024 pensionându-se la 48 de ani.