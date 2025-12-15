Decizia CEDO, explicată de avocata lui Cristi Danileț: Oferă un instrument juridic tuturor magistraților români

Hotărârea luată luni de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului oferă un instrument juridic tuturor magistraților din cele 46 de state din Consiliul Europei atunci când există riscul de a fi sancționați disciplinar pentru opiniile lor publice, a declarat pentru HotNews Nicoleta Popescu, avocata care l-a reprezentat pe Cristi Danileț la Strasbourg.

Hotărârea pronunțată astăzi este definitivă, astfel că standardele stabilite de Marea Cameră vor avea efect obligatoriu pentru toate cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, inclusiv România.

„Prin această decizie, Marea Cameră a oferit un instrument juridic tuturor magistraților din cele 46 de state din Consiliul Europei, inclusiv magistraților români. Îmi doresc să folosească acest instrument juridic atunci când există riscul de a fi sancționați disciplinar pentru opiniile lor publice. Hotărârea consolidează standardele limitelor libertătii de exprimare a magistraților atunci cand ei aleg să vorbească în spatial public despre valorile statului de drept, independență, impartialitate”, a afirmat avocata.

Cine a reprezentat Guvernul României la CEDO

Sancționat disciplinar de CSM pentru două postări pe Facebook, fostul judecător Cristi Danileț a câștigat procesul intentat României la CEDO încă din februarie 2024, însă Guvernul Ciolacu a atacat decizia. Decizia a fost atacată prin intermediul Ministerului de Externe, condus atunci de Luminița Odobescu.

Luni, la Marea Cameră a CEDO, Guvernul României a fost reprezentat de o echipă din care au făcut parte agentul guvernamental la CEDO Oana Florentina Ezer, precum și judecătorul Claudiu Drăgușin, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a spus avocata Nicoleta Popescu, care l-a reprezentat pe Cristi Danileț:

„CSM este totuși o instituție independentă, iar aici a fost reprezentant al statului împotriva unui judecător, desi un membru CSM este ales să reprezinte drepturile magistraților”.