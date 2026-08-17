Cristi Danileț, despre „eminențele cenușii” după decizia CCR în cazul lui Fritz: Cine va fi desemnat „să facă un contorsionism să ne convingă că albul e negru”

Fostul judecător Cristi Danileț susține că există o decizie a Curții Constituționale din 2005 prin care s-a stabilit că un mandat în curs nu poate fi întrerupt, însă este sigur că, în cazul amendamentului la legea ANI care îl vizează pe Dominic Fritz, motivarea va fi redactată de un anumit magistrat asistent „desemnat să facă un contorsionism juridic-constituțional pentru a ne convinge că albul e negru”.

„De abia aștept motivarea CCR cu privire la cazul Fritz. Pentru că va trebui dată o explicație plauzibilă pentru toată lumea și înțeleasă de juriști, ceea ce acum îmi este greu să cred că se poate întâmpla. Eu îmi aduc aminte de o lege din 2005 care a intenționat să înceteze toate mandatele șefilor din justiție, puși pe pile până la acea oră, și să îi trimită la concurs, probă nouă care se introducea atunci. Or, CCR a spus nu doar că judecătorii sunt inamovibili și nu pot fi mutați din funcție (bine, legea se referea și la procurori, deci acest argument nu era valabil), ci că un mandat în curs nu poate fi întrerupt. Îl dau mai jos – este vorba de decizia CCR nr. 375/2005.”, afirmă Cristi Danileț, într-un mesaj postat luni pe pagina lui de Facebook.

„Desigur, la CCR motivările nu le fac judecătorii, cum am spus și cu alte ocazii. «Eminențele cenușii» sunt anumiți magistrați asistenți – de fiecare dată aceiași pe chestiunile cele mai sensibile din România. Un anumit magistrat asistent va fi desemnat să facă un contorsionism juridic-constituțional pentru a ne convinge că albul e negru. Iar noi vom dezbate, ne vom enerva, apoi vom accepta, pentru că CCR e dincolo de persoane și cazuri concrete. Sau ar trebui să fie’”, continuă fostul judecător.

Danileț explică faptul că, în cazul lui Dominic Fritz, CCR nu are voie să zică că o lege poate întrerupe un mandat în curs al unui primar, cât timp acea lege introduce o condiție în plus care nu exista la data validării mandatului de primar, notează Agerpres.

Curtea Constituțională a stabilit luni ca fiind constituțional un amendament introdus în Legea integrității la cererea PSD, prin care aleșii găsiți incompatibili sau în conflict de interese își pierd funcțiile.

Articolul respectiv are următorul cuprins: „Persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Printre cei care își vor pierde funcția este și primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, care a primit în luna iunie o decizie definitivă la Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care a fost declarat în conflict de interese.

În opinia CCR, „reglementarea măsurilor de sancționare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a legiuitorului, iar aplicarea în timp a acestora, prin intermediul normelor tranzitorii adoptate, s-a realizat cu respectarea art.15 alin.(2) din Constituție”.

Art.15 alin (2) din Constituție prevede: „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile”.

Reprezentanții USR acuză faptul că acest amendament introdus în lege îl vizează pe liderul partidului, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind conflictul de interese și poate să-și piardă funcția de primar al municipiului Timișoara.

În prima lui reacție după decizia CCR pe Legea integrității, Fritz a afirmat că „în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat”.