Cristian Mungiu avertizează asupra radicalizării societății: Următorul pas este să ne apucăm de gât

Regizorul Cristian Mungiu, dublu laureat al premiului Palme d’Or, a avertizat joi, la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), că societatea traversează o perioadă de radicalizare și violență, iar singura soluție este dialogul bazat pe răbdare și înțelepciune.

„Societatea s-a radicalizat și mai mult. (…) Încerc să spun o poveste care relatează o întâmplare în care valorile valorile sunt foarte diferite și s-o spun cu îndemnul acesta, cum ieșim din această criză a radicalizării, pentru că la nivelul acesta de violență socială pe care îl avem noi, următorul pas este să ne apucăm de gât de-a dreptul și să ne târâim unul pe altul de pe pod, în apă. Trăim într-o lume destul de violentă și în care răbdarea e cam la limită și vedem în cât de multe locuri cedează acest rest de răbdare și ies la iveală conflictele. Ideal ar fi să încercăm înainte să fi ieșit la iveală, să vedem dacă găsim mici resurse de înțelepciune și niște resurse de răbdare, pentru că dialogul implică răbdare și dialogul implică să nu fii sigur că știi adevărul și că îți aparține doar ție și toți ceilalți nu au cum să fie decât de partea greșită a lucrurilor”, a afirmat Mungiu.

În opinia regizorului, România se confruntă și cu o criză morală, iar apelurile frecvente la ‘interesul național’ sunt lipsite de conținut dacă nu sunt susținute de integritatea celor care le invocă.

„Dacă ne uităm ce se întâmplă inclusiv zilele astea în România, o să vedem că nivelul nostru de moralitate e (…) foarte discutabil și foarte interpretabil. Când aud această expresie mult folosită zilele astea și golită de orice conținut, numită interes național, mai interesant pentru mine e să îmi pun problema dacă persoana care iese la știri seara și vorbește despre interesul național, asta e mai interesant pentru mine, mă interesează dacă persoana aceea, seara când ajunge acasă se poate uita în oglindă și s-a păcălit pe sine însăși atât de mult încât să creadă că face o treabă bună sau și-a pus masca alături și admite că e și ăla un mecanism de supraviețuire”, a spus cineastul.

Cristian Mungiu a mărturisit că este preocupat de ce fel de societate lăsăm moștenire generațiilor viitoare.

‘Nu e chiar corect, pentru că le pasăm acum o societate care să zicem că plutește, se mai ține, dar nu e ceea ce ar fi trebuit lăsat. Adică nu are structură, nu are organizare, nu are viziune’, a adăugat Cristian Mungiu.

Regizorul a participat joi la o conferință specială în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS).

Pe 23 mai, Cristian Mungiu a câștigat cel de-al doilea Palme d’Or din carieră, devenind al zecelea regizor din istorie care atinge această performanță, alăturându-se unor cineaști precum Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, frații Dardenne sau Michael Haneke.

FITS reunește până în 29 iunie peste 5.000 de artiști din 83 de țări și oferă publicului 848 de evenimente, cu opt mai multe decât la ediția precedentă, potrivit președintelui festivalului, actorul Constantin Chiriac.