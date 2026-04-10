Cristian Mungiu, din nou în cursă pentru marele premiu Palme d’Or la Festivalul de la Cannes. Filmul „Fjord” cu Sebastian Stan vorbește de un paradox de actualitate

Cristian Mungiu, la ediția din 2017 a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, alături de regizori precum Costa-Gavras, David Lynch, Roman Polanski, Michael Haneke sau Jane Campion, FOTO: Boyer-Genin-Marechal / Abaca Press / Profimedia

„Fjord”, noul film al lui Cristian Mungiu, a fost selectat joi pentru competiţia oficială a celei de-a 79-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, prestigiosul festival de film la care regizorul român a obținut recunoașterea internațională printr-o serie de filme care au impresionat publicul din afara României.

„Fjord” este primul film în limba engleză regizat de Cristian Mungiu şi totodată primul „românesc” în care joacă actorul american de origine română Sebastian Stan, care a fost premiat anul trecut la Hollywood primul Glob de Aur din carieră, pentru rolul din lungmetrajul „A Different Man”, și a fost nominalizat și la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor, grație interpretării din „The Apprentice”.

Noul film al lui Mungiu a fost filmat în mare parte în Norvegia și spune povestea soţilor Lisbet şi Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sat dintr-un mic fiord norvegian, unde se împrietenesc cu vecinii lor, soţii Halberg.

Copiii celor două familii devin apropiaţi, în ciuda diferenţelor de educaţie şi valori.

„Prin semnificațiile poveștii din ‘Fjord’ continui să îmi pun întrebări și să aduc în discuție aspecte ale societății globalizate de astăzi, în care oameni cu culturi și educații foarte diferite ajung să se intersecteze, să trebuiască să comunice și să coexiste – ceea ce uneori nu se face cu ușurință (…)”, a explicat Cristian Mungiu într-un interviu acordat anul trecut Agerpres.

Un paradox de actualitate

„Clamăm toleranța și libertatea individuală, dar suntem aproape incapabili să asimilăm și viziuni diferite de ale noastre”, spune Cristian Mungiu

„Societatea e divizată, nu doar cea românească, ci societatea occidentală, în ansamblul ei, și nu e vorba doar de ideologie sau de clase sociale, ci și de diferențe substanțiale explicate prin educație, cultură, bunăstare, dezvoltări istorice și religioase foarte diferite. Astăzi, într-o epocă în care teoretic clamăm toleranța și libertatea individuală, suntem în fapt aproape incapabili să asimilăm și viziuni despre societate și viața privată diferite de ale noastre”, a mai afirmat regizorul român în vârstă de 57 de ani.

Alături de Sebastian Stan, filmul îi are în distribuție pe și Renate Reinsve („Sentimental Value”), Lisa Loven („Force Majeure”) și Lisa Carlehed (The Emigrants), dar și pe actorii români Adrian Titieni, Ana Bodea, Alin Panc, Giulia Nahmany, Vanessa Ceban și Jonathan Breazu.

„Cel mai frumos cadou pe care îl puteam primi pentru eforturile noastre este această selecţie la Cannes, locul în care cinematograful este respectat, apreciat şi aşteptat ca nicăieri altundeva în lume”, a declarat regizorul Mungiu joi într-un comunicat publicat de Mobra Films.

Cum se întâmplă în cazul majorității filmelor prezentate în premieră la Cannes, „Fjord” nu are deocamdată o dată de lansare în cinematografe sau un trailer oficial. Cinemagia.ro nota însă recent că filmul urmează să aibă premiera în cinematografele din Franța în data de 19 august, deci e posibil ca distribuitorul din România să îl lanseze în aceeași perioadă sau puțin mai devreme.

Cristian Mungiu, fotografiat în septembrie 2025 la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, FOTO: Mirco Toniolo – Rbmultimedia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mungiu a cunoscut consacrarea la Festivalul Internațional de Film de la Cannes

Aproape două decenii au trecut de când filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” (2007) i-a adus lui Mungiu celebritatea, prin selectarea sa de către juriul Festivalului de Film de la Cannes. După ce a primit Premiul acordat de către Federaţia Internaţională a Presei Cinematografice şi Premiul acordat de Administraţia Educaţiei Naţionale din Franţa, regizorul a fost răsplătit cu Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Film de la Cannes – Palme d’Or, în acelaşi an primind şi Premiul „Cel mai bun regizor european”.

„4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” a triumfat de asemenea la prestigioasele Premii Goya din Spania, fiind desemnat în 2009 cel mai bun film, potrivit Agerpres.

„Filmul care l-a consacrat pe Cristian Mungiu în 2007 este plasat în România anului 1987, cu doar doi ani înainte ca Ceaușescu să fie înlăturat violent de la putere și ca Decretul 770 să fie abrogat. Lipsurile materiale sunt încă omniprezente, toată lumea continuă să se miște cu acea paranoia furișă care este o parte integrantă a vieții într-un stat polițienesc, iar avorturile sunt efectuate în echivalentul funcțional al unor ‘fundături’”, explica publicului său site-ul IndieWire cu doi ani în urmă, într-un clasament antologic al celor mai bune filme din anii 2000.

„Trec mai bine de treizeci de minute până când ‘4 luni, 3 săptămâni și 2 zile’ abordează explicit subiectul, însă multitudinea de pericole legate de discutarea deschisă a intervenției – ca să nu mai vorbim de găsirea cuiva dispus să intervină medical în condiții cât de cât sigure – influențează fiecare decizie pe care o iau cele două studente de-a lungul unei singure zile hotărâtoare”, mai afirma descrierea pentru filmul lui Mungiu.

IndieWire l-a plasat pe poziția 37 în clasamentul său al celor mai bune filme din anii 2000, peste titluri precum „The Prestige” (regizat de Christopher Nolan și lansat în 2006), „Catch Me If You Can” (Steven Spielberg, 2002), „Brokeback Mountain” (Ang Lee, 2005), „Miami Vice” (Michael Mann, 2006), „Casino Royale” (Martin Campbell, 2006), „Ocean’s Twelve” (Steven Soderbergh, 2004), „Inglourious Basterds” (Quentin Tarantino, 2009) sau „The Royal Tenenbaums” (Wes Anderson, 2001).

Filmele care i-au adus regizorului român consacrarea internațională

Noul film al regizorului român va fi foarte probabil unul dintre cele mai așteptate de juriul de la Cannes, având în vedere istoria regizorului român la prestigiosul festival de film.

La doi ani după succesul de care s-a bucurat „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, Mungiu a fost nominalizat la Cannes la Premiul „Un Certain Regard”, acordat pentru filme cu stiluri și viziuni variate sub exprimarea generală de „originale și diferite”.

Nominalizarea a venit grație filmului său „Amintiri din Epoca de Aur”, o comedie absurdă care prezintă o serie de legende urbane care circulau în perioada dictaturii comuniste din România.

Filmul a fost alcătuit din două titluri lansate succesiv, „Amintiri din Epoca de Aur 1: Tovarăşi, frumoasă e viaţa!”, și „Amintiri din Epoca de Aur 2: Dragoste în timpul liber”, ambele apreciate și de publicul din România.

În 2012, Mungiu a primit la Cannes premiul pentru cel mai bun scenariu pentru filmul „După dealuri”, inspirat de cazul exorcizării de la mânăstirea Tanacu din județul Vaslui. Dublul trofeu de interpretare a fost acordat actriţelor Cosmina Stratan şi Cristina Flutur.

Patru ani mai târziu, Mungiu a lansat drama „Bacalaureat”, cu Adrain Titieni şi Maria-Victoria Drăguş în rolurile principale.

Filmul despre un doctor dintr-un orășel provincial care trebuie să hotărască care este cea mai bună cale de urmat pentru copilul său în contextul societății românești actuale i-a adus lui Mungiu premiul pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Cannes.

„Bacalaureat” a fost de asemenea selectat și în competiția oficială pentru Premiul Palme D’or, la fel ca „R.M.N.”, filmul din 2022 al lui Mungiu inspirat de incidentul xenofob de la Ditrău.

„R.M.N.” a fost prezentat și în localitatea Ditrău din județul Harghita, unde, cu doi ani înainte comunitatea a fost revoltată de angajarea a doi brutari din Sri Lanka.

Mungiu a afirmat că povestea centrală a filmului său „ilustrează natura noastră profund nerezonabilă şi profund suspicioasă şi nevoia noastră de a găsi întotdeauna un ţap ispăşitor, eu i-aş spune un vinovat, în altcineva decât noi înşine”.