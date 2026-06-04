Cristian Pomohaci, arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de viol asupra unui minor şi agresiune sexuală

Cântărețul Cristian Pomohaci, fost preot, a fost plasat în arestat preventiv, joi, în dosarul în care este acuzat de viol asupra unui minor şi agresiune sexuală, victimele fiind băieţi cu vârste mai mici de 16 ani, potrivit News.ro.

„În această seară, 4 iunie 2026, Judecătoria Târgu Mureş a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, dispunând măsura arestării preventive pentru 30 de zile faţă de bărbatul de 57 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de viol comis asupra unui minor şi agresiune sexuală”, anunţă Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

Acuzațiile procuorilor

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024-2026, el ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a unor băieţi, întreţinând raporturi sexuale cu ei, în schimbul unor sume de bani şi al altor beneficii materiale.

Victimele aveau vârste sub 16 ani, la momentul comiterii faptelor, spun surse din anchetă.

Potrivit acestora, există suspiciunea că, pe lângă tinerii care au depus reclamaţie împotriva lui Pomohaci, ar fi şi alte victime care nu l-au denunţat pe fostul preot.

Miercuri, sub coordonarea şi supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Mureş au făcut două percheziţii domiciliare, în municipiul Târgu Mureş, într-o cauză penală privind infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale. În urma activităţilor desfăşurate şi a probatoriului administrat, Pomohaci a fost reţinut.

Interpretul de muzică populară Cristian Pomohaci a fost acuzat că ar fi încercat să corupă sexual un adolescent, însă faptele sale s-au prescris, astfel că a scăpat de o condamnare. Pomohaci, care era preot, a fost caterisit în 2017.