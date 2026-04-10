Cristian Tudor Popescu a observat un „fenomen ieșit din comun” și remarcă cea mai mare performanță a lui Mircea Lucescu

În ziua în care Mircea Lucescu este înmormântat, scriitorul și jurnalistul Cristian Tudor Popescu scrie că a fost surprins de amploarea reacțiilor din fotbalul european după moartea antrenorului român. A găsit și explicația însă pentru asta.

„Mircea Lucescu poate fi considerat cel mai mare antrenor român, dar, vorbind strict de cifre și performanțe, unii spun că nu se ridică la nivelul marilor antrenori ai lumii. Într-adevăr, și pe mine m-a surprins anvergura imaginii europene a lui Lucescu la moartea sa. Să ți se dedice un minut de reculegere pe Camp Nou, în deschiderea meciului de UEFA Champions League, Barcelona-Atletico de Madrid, când nu ai jucat, nu ai antrenat în Spania și nu ai avut performanțe în cea mai importantă competiție europeană intercluburi, este uimitor. Nici în Franța, Lucescu nu a lucrat, și totuși, minutul de aducere în minte pentru el a avut loc pe Parc des Princes, înainte de PSG-Liverpool în UCL”, scrie Cristian Tudor Popescu într-un text publicat pe Facebook.

Acesta spune că are un singură explicație pentru acest „fenomen ieșit din comun”. „Dincolo de palmares, Mircea Lucescu a lăsat urme bune, puternice și profunde în oamenii care l-au întâlnit, fie antrenori, fie jucători, fie români, fie străini, fie prieteni, fie adversari. Și, la urma urmelor, nu aceasta este cea mai mare performanță a unei vieți de om?”.

Mircea Lucescu a murit marți la vârsta de 80 de ani.