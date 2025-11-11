Cristian Tudor Popescu, critici pentru Oana Gheorghiu pe tema pensiilor magistraților: „Procedeu manipulator”

Cristian Tudor Popescu, la lansarea volumului său „Vremea Mînzului Sec”, în cadrul Bookfest, la București, pe 1 iunie 2019. FOTO: Inquam Photos / Bogdan Buda

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a criticat-o, marți seară, pe vicepremierul Oana Gheorghiu pentru argumentul folosit de aceasta cu privire la pensiile speciale și a comentat inlusiv disputa publică între cele două cofondatoare ale asociației „Dăruiește Viață”.

„Nu pot să fiu de acord cu folosirea de către doamna (Oana) Gheorghiu, în sprijinul ideii juste că pensiile magistraților sunt scandaloase, a procedeului manipulator argumentum ad misericordiam, argumentul milei”, a scris gazetarul, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook și intitulat „Nu pot să tac”.

Conform lui Cristian Tudor Popescu, acest tip de argument este folosit de către „demagogi extremiști” precum „Georgescu Dumnezeilă”, într-o evidentă referire la Călin Georgescu.

De asemenea, gazetarul remarcă și faptul că Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu au ajuns să „comunice prin mușcături în presă”, dar spune că speră ca acest lucru să nu afecteze activitatea „Dăruiește viață” și donațiile către organizație.

Ce afirmă Cristian Tudor Popescu:

Îmi doresc ca doamna Gheorghiu să rămână cât mai mult în guvern. Voi continua să fiu alături de Asociația «Dăruiește viață». Dar nu pot să fiu de acord cu folosirea de către dna Gheorghiu, în sprijinul ideii juste că pensiile magistraților sunt scandaloase, a procedeului manipulator argumentum ad misericordiam, argumentul milei. Invocarea copiilor aflați în suferință, în sărăcie, în foame în legătură cu orice subiect mizează pe impresionarea garantată a auditoriului. Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții, când vin cu un copil în brațe. Demagogi extremiști îl folosesc adesea, de pildă Georgescu Dumnezeilă: «Sunt chiaburi care mănâncă banane și poartă blugi în timp ce copiii de la țară se culcă flămânzi». Firește că dna Gheorghiu are dreptate, formularea însă a fost, împrumut termenul diplomatic al președintelui Dan, «nefericită».

Reacția CSM în cap cu viespea radioactivă Elena Costache, plângere penală pentru delict de opinie, este demnă de Justiția din România ceaușistă sau din Rusia lui Putin. Acolo se face pușcărie pentru opinie.

Apoi, n-aș fi putut să nu comentez surpriza fracturii expuse dintre dnele Uscatu și Gheorghiu. De 13 ani, figurile lor îngemănate sunt garanția pentru cei care au pus încredere și bani în «Dăruiește viață». Și acum, aflăm că Oana nu s-a sfătuit cu Carmen când a plecat la guvern, și cele două «comunică» prin mușcături în presă. Afectează asta încrederea în «Dăruiește viață» și donațiile? O să vedem. Eu sper că nu și voi continua să fiu Dăruitor.

Prin urmare, să nu se aștepte nimeni de la mine ca dacă susțin pe cineva, de pildă pe dl Bolojan și pe dna Gheorghiu, să tac atunci când rațiunea și morala îmi spun că trebuie să vorbesc. Și să mă simt jignit dacă un om care are o părere bună despre mine nu-mi spune, argumentat, când consideră că greșesc.”

Consiliul Superior al Magistraturii, condus de Elena Costache, a acuzat-o luni pe Oana Gheorghiu că a comis un „atac” la adresa puterii judecătorești, prin declarațiile despre pensiile magistraților. Într-un demers fără precedent, CSM a precizat că „a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare”.

Consiliul a susținut, într-un comunicat de presă, că, prin declarațiile sale, Gheorghiu a încălcat independența justiției și statutul magistraților într-un mod „iresponsabil” și „populist”.

Într-o emisiune de sâmbătă de la Digi24, Oana Gheorghiu a comparat sistemul de pensii al magistraților cu „un fel de Caritas” și le-a transmis angajaților din sector că „dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe, îi iau de undeva, şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”.

Marți dimineață, președintele Nicușor Dan a anunțat că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală pentru vicepremierul Oana Gheorghiu.

Tot marți, într-un interviu acordat HotNews, Carmen Uscatu a semnalat situația de incompatibilitate în care se află Oana Gheorghiu, pe care a catalogat-o drept „o vulnerabilitate foarte mare” la adresa asociației „Dăruiește Viață”.

Motivul vulnerabilității este acela că, deși s-a autosuspendat din rolurile executive, Gheorghiu încă păstrează calitatea de membru cu drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului. Această situaţie îi face pe sponsorii internaţionali să pună întrebări cu privire la un posibil conflict de interese, a spus Carmen Uscatu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis, ulterior în cursul zilei, că faptul că a rămas membru fondator al asociației „Dăruiește Viață” nu o face incompatibilă cu funcția din guvern. „Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane in Guvernul României care sunt membrii în organizații neguvernamentale. (…) Statutul meu este 100% conform legii”, a subliniat vicepremierul, într-un punct de vedere trimis HotNews.

În cursul serii, Carmen Uscatu a revenit cu un mesaj, în care a insistat că Oana Gheorghiu se află în incompatibilitate.

„Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplinește simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruieste Viață și membru în Guvernul Romaniei. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru. Oana Gheorghiu va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre”, a scris Uscatu, într-un mesaj pe Facebook.