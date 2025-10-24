Cristian Tudor Popescu, despre negocierile pe reforma pensiilor: „Aidoma lui Putin, magistrații României nu vor să cedeze nimic, niciun leuț”

Întâlnirea anulată „pentru pace” de la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin a fost reprodusă într-o altă formă la București când președintele interimar PSD s-a întâlnit cu reprezentanții magistraților, scrie gazetarul Cristian Tudor Popescu într-un mesaj pe Facebook.

Cum premierul ungar Viktor Orban urmărea „să-și facă imagine” prin organizarea unei întâlniri între liderii Rusiei și SUA, în chip similar Sorin Grindeanu a făcut prin decizia de a se oferi mediator între guvern și reprezentanții magistraților.

„V. Orban nu urmărea altceva decât să-și facă imagine în vederea alegerilor care-i bat la ușă. Știa foarte bine că nu e nimic de negociat. Putin nu vrea să cedeze niciun metru pătrat, ba chiar vrea mai mult. Trump năzuiește să-l împingă la pace, dar fără a recurge până acum la presiuni adevărate.

Grindeanu nu urmărește altceva decât să-și facă imagine, atât în vederea alegerilor din PSD cât și din perspectiva funcției de premier pe care s-o înhațe la momentul oportun”, scrie Cristian Tudor Popescu.

„Ei sunt unici”

El aseamănă refuzul lui Vladimir Putin de a renunța la vreun teritoriu ucrainean pentru a încheia războiul din Ucraina cu felul în care magistrații se opun reformei dorite de guvern.

„Prevederile legii Bolojan nu sunt nici măcar aspre, sunt corecte și de bun-simț: 10 ani tranziție de la 48 la 65 de ani vârsta de pensionare pentru magistrați, 70% pensia față de salariu. Aidoma lui Putin, magistrații României nu vor să cedeze nimic, niciun leuț. Ei sunt «unici»”, mai afirmă Cristian Tudor Popescu.

„O caricatură de Xi Jinping”

El critică și poziționarea președintelui Nicușor Dan pe acest subiect despre care afirmă că „se plasează ca o caricatură de Xi Jinping: mediator, împăciuitor, dar, de fapt, susținător al mafiei magistraților.”

„Asta în vreme ce simplii cetățeni văd foarte bine unde e Dreptatea, dar nu mai știu unde e Justiția în România”, conchide gazetarul.

Propunerile PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat pe Facebook că s-a întâlnit, vineri, cu președinta Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache, cu președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și cu procurorul general Alex Florența, pentru discuții pe proiectul privind pensiile magistraților, respins de CCR.

Surse din PSD au declarat pentru HotNews că, pentru ca proiectul să fie acceptat de magistrați, partidul propune două modificări la legea Guvernului Bolojan, declarată neconstituțională de către CCR:

Să crească cuantumul pensiei la 75% din ultimul salariu net, în loc de 70%.

Perioada de tranziție să crească la 15 ani, în loc de 10.

Citește și Ce modificări propune PSD la legea lui Bolojan privind pensiile magistraților





