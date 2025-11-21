Cristian Tudor Popescu, despre planul lui Trump pentru Ucraina: „Cuvântul pace n-a mai avut un sens atât de hidos de la Acordul de la Munchen. Trocul sângeros de atunci se repetă acum”

Trump frânge pur și simplu coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine și îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș internațional, scrie jurnalistul Cristian Tudor Popescu, comentând „planul de pace” elaborat de președintele SUA și ultimatumul dat Ucrainei pentru a accepta acest acord ce include multe dintre solicitările Rusiei pentru încetarea războiului, inclusiv importante concesii teritoriale. „Între Trump și Putin, cine este mai ticălos?”, întreabă CTP.

„PURSUING PEACE. În căutarea păcii. Asta scrie pe fundal albastru deasupra lui Putin și Trump, care-și dau mâna rânjind. Cuvântul pace n-a mai avut un sens atât de hidos de la München 1939. Trocul sângeros de atunci se repetă acum. În rolul Marii Britanii și Franței, semnatarele unui acord de pace cu Germania peste capul Cehoslovaciei, permițând ocuparea zonei Sudeților de către trupele lui Hitler, joacă azi America lui Trump”, afirmă Cristian Tudor Popescu într-o postare, vineri seară, pe pagina sa de Facebook.

„Aidoma Führerului, Putin promite că nu mai atacă Ucraina după ce se face stăpân pe Sud-Estul țării – Hitler a încălcat rapid acordul, ocupând toată Cehoslovacia”, amintește gazetarul.

„Trump frânge pur și simplu coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine. Și îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș internațional. Întrebare: între Trump și Putin, cine este mai ticălos, mai cinic, mai dezgustător? Asta în cazul în care nu veți răspunde: ce-mi pasă mie de ucraineni? Fie la ei acolo!”, conchide CTP.

În postarea sa, jurnalistul face referire la Acordul de la München, prin care Marea Britanie și Franța au acceptat cererea lui Hitler de a anexa regiunea sudetă de la Cehoslovacia, în schimbul garanțiilor Germaniei că nu va anexa alte teritorii. Însă acordul s-a semnat pe 30 septembrie 1938, nu 1939, așa cum a scris C.T. Popescu.

Acordul a fost încălcat în martie 1939, când Germania a ocupat Cehia, deși oferise garanții că nu va mai avea alte pretenții teritoriale față de vecina sa.

Ultimatumul dat de Trump Ucrainei

Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri, într-un interviu la Fox News Radio, că joia viitoare, când Statele Unite sărbătoresc Ziua Recunoştinţei, este un termen limită „rezonabil” pentru ca Ucraina să accepte propunerea sa de plan de pace pentru încheierea războiului cu Rusia.

Precizarea sa a venit după ce presa internațională a relatat că Statele Unite i-au transmis lui Zelenski un ultimatum până pe 27 noiembrie, de Ziua Recunoştinţei, să accepte planul, în caz contrar riscă să piardă sprijinul SUA, adică Washingtonul va sista transferurile de echipamente militare şi informaţii către Kiev.

Întrebat în acelaşi interviu despre planul propus, care ar implica cedarea de teritorii ucrainene către Rusia, Trump a subliniat că Ucraina oricum „deja pierde teritoriu” în acest război, pe care l-a descris drept un conflict „scăpat de sub control, un masacru”.

Preşedintele american a ţinut să mai menţioneze că în acest război Statele Unite au furnizat Ucrainei „cele mai bune echipamente militare din lume”.

Cât despre posibilitatea ca preşedintele rus Vladimir Putin să decidă să atace alte ţări europene în viitor, Trump şi-a exprimat convingerea că liderul de la Kremlin „nu caută mai multe probleme” şi că a învăţat lecţia unui război „care ar fi trebuit să dureze o zi , dar continuă de patru ani”.