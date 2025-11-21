Ce conține, integral, planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului / Ucraina cedează teritorii, își reduce armata, primește în schimb garanții de securitate

Planul de pace în Ucraina conceput de SUA, în colaborare cu Rusia, obligă Kievul să renunțe la teritorii pe care le controlează încă în estul țării, să limiteze dimensiunea armatei sale și să accepte că nu va adera niciodată la NATO, potrivit unui proiect obținut de Axios și verificat de un oficial ucrainean, un oficial american și o sursă familiarizată cu propunerea.

Un acord pregătit de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina ar obliga Kievul la concesii dureroase, în schimbul unei păci garantate.

Concret, Crimeea, Luhansk și Donețk vor fi recunoscute ca fiind de facto rusești, inclusiv de către Statele Unite, în vreme ce Herson și Zaporojie vor fi înghețate de-a lungul liniei de contact.

Important, forțele ucrainene se vor retrage din partea din regiunea Donețk pe care o controlează în prezent, iar această zonă de retragere va fi considerată o zonă tampon neutră și demilitarizată, recunoscută internațional ca teritoriu aparținând Federației Ruse.

Kievul a respins anterior aceste solicitări.

Dincolo de concesiile teritoriale solicitate Ucrainei, documentul menționează o „reacție militară coordonată decisivă”, care ar urma în cazul unor noi incursiuni rusești pe teritoriul ucrainean. Nu se precizează ce rol ar juca SUA într-o astfel de reacție.

Planul include, de asemenea, componente economice care ar prevedea utilizarea unor active rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei, ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei, acordul SUA și al Rusiei de a colabora pe termen lung în domenii precum AI și minerit, precum și revenirea Rusiei în G8.

Toate părțile ar beneficia de amnistie pentru acțiunile lor din timpul războiului, ceea ce înseamnă, probabil, că oficialii și soldații ruși nu ar putea fi urmăriți penal pentru crime de război.

Planul prevede, de asemenea, ca Ucraina să organizeze alegeri în termen de 100 de zile de la încheierea acordului.

SUA presează Ucraina să accepte acordul

Mai multe surse au subliniat că în acest moment, SUA presează Ucraina să încheie un acord.

Și, în ciuda faptului că planul include propuneri pe care Ucraina le-a respins în repetate rânduri până acum, președintele Volodimir Zelenski nu îl exclude – cel puțin declarativ.

„Mă aştept să vorbesc cu preşedintele Trump în zilele următoare. Suntem pe deplin conştienţi că forţa Americii şi sprijinul Americii pot într-adevăr aduce pacea mai aproape şi nu vrem să pierdem acest lucru”, a spus el.

Un înalt oficial al Casei Albe a recunoscut că planul „nu este simplu” pentru Ucraina, dar a spus că SUA consideră că războiul trebuie să se încheie și că, dacă nu se va întâmpla acest lucru, Ucraina riscă să piardă și mai mult teritoriu.

Planul a fost elaborat de emisarul lui Trump, Steve Witkoff, cu contribuția secretarului de stat Marco Rubio și a ginerelui lui Trump, Jared Kushner.

Witkoff s-a consultat și cu trimisul rus Kirill Dmitriev cu privire la plan. Dmitriev a declarat pentru Axios că este optimist în privința acestuia, deoarece, spre deosebire de eforturile anterioare, „simțim că poziția Rusiei este cu adevărat ascultată”.

Kremlinul a evitat declarații clare

Președintele Vladimir Putin nu a susținut public planul, iar Kremlinul s-a ferit să facă declarații pe tema propunerilor.

După întâlnirea cu Dmitriev, Witkoff și Kushner au discutat planul și cu consilierul pentru securitate națională al lui Zelenski, Rustem Umerov.

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, i-a prezentat planul lui Zelenski joi, în scris. Ulterior, președintele Ucrainei a declarat că este pregătit să poarte discuții despre acesta cu Trump și echipa sa.

Zelenski a subliniat că planul este „viziunea” SUA, dar nu o ofertă finală. El a spus că Ucraina a fost clară în privința limitelor sale și că va contribui la elaborarea unui plan „cu adevărat semnificativ”.

Un oficial american a declarat, de asemenea, pentru Axios că administrația consideră planul ca fiind un document care poate fi modificat în funcție de discuțiile cu părțile. Oficialul a afirmat că Ucraina a avut o atitudine pozitivă față de multe dintre punctele discutate în timpul negocierilor și a reușit să-și includă unele dintre pozițiile sale.

Trump și-a exprimat, de asemenea, sprijinul personal pentru plan, ale cărui detalii complete nu fuseseră publicate anterior.

Planul integral (ultima ciornă):

Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată. Se va încheia un acord cuprinzător de neagresiune între Rusia, Ucraina și Europa. Toate ambiguitățile din ultimii 30 de ani vor fi considerate rezolvate. Se preconizează că Rusia nu va invada țările vecine și că NATO nu se va extinde în continuare. Se va organiza un dialog între Rusia și NATO, mediat de Statele Unite, pentru a rezolva toate problemele de securitate și a crea condiții pentru dezescaladare, cu scopul de a asigura securitatea globală și de a spori oportunitățile de cooperare și dezvoltare economică viitoare. Ucraina va primi garanții de securitate fiabile. (Un oficial american a declarat pentru Axios că aceasta ar fi o garanție explicită de securitate pentru Ucraina din partea SUA, prima dată când acest lucru a fost oficial pus pe masa negocierilor, deși propunerea nu oferă detalii suplimentare cu privire la ceea ce implică). Efectivul forțelor armate ucrainene va fi limitat la 600.000 de persoane. (Armata Ucrainei are în prezent 800.000-850.000 de membri și avea aproximativ 250.000 înainte de război, potrivit unui oficial ucrainean). Ucraina este de acord să consacre în constituția sa că nu va adera la NATO, iar NATO este de acord să includă în statutul său o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor. NATO acceptă să nu staționeze trupe în Ucraina. (Țările NATO, inclusiv Franța și Marea Britanie, au lucrat la propuneri separate care ar include un număr mic de trupe europene pe teritoriul Ucrainei după război. Acest plan pare să ignore această posibilitate). Avioane de vânătoare europene vor fi staționate în Polonia. Garanția SUA: SUA vor primi o compensație pentru garanție.

Dacă Ucraina invadează Rusia, va pierde garanția.

Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă o reacție militară coordonată decisivă, toate sancțiunile globale vor fi reinstituite, recunoașterea noului teritoriu și toate celelalte beneficii ale acestui acord vor fi revocate.

Dacă Ucraina lansează o rachetă asupra Moscovei sau Sankt Petersburgului fără motiv, garanția de securitate va fi considerată nulă.

Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va beneficia de acces preferențial pe termen scurt la piața europeană în timp ce această chestiune este în curs de examinare. Un pachet global puternic de măsuri pentru reconstrucția Ucrainei, incluzând, dar fără a se limita la:

Crearea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei pentru a investi în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inteligență artificială.

Statele Unite vor coopera cu Ucraina pentru a reconstrui, dezvolta, moderniza și opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, inclusiv conductele și instalațiile de stocare.

Eforturi comune pentru reabilitarea zonelor afectate de război în vederea restaurării, reconstrucției și modernizării orașelor și zonelor rezidențiale.

Dezvoltarea infrastructurii.

Extracția mineralelor și a resurselor naturale.

Banca Mondială va elabora un pachet special de finanțare pentru a accelera aceste eforturi.

Rusia va fi reintegrată în economia globală: Ridicarea sancțiunilor va fi discutată și convenită în etape și de la caz la caz. Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, proiectelor de extracție a metalelor rare din Arctica și altor oportunități corporative reciproc avantajoase. Rusia va fi invitată să se alăture din nou G8. Fondurile înghețate vor fi utilizate după cum urmează: 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate vor fi investite în eforturile conduse de SUA de reconstrucție și investiții în Ucraina;

SUA vor primi 50% din profiturile obținute din această operațiune. Europa va adăuga 100 de miliarde de dolari pentru a crește suma investițiilor disponibile pentru reconstrucția Ucrainei. Fondurile europene înghețate vor fi deblocate.

Restul fondurilor rusești înghețate vor fi investite într-un vehicul de investiții separat SUA-Rusia, care va implementa proiecte comune în domenii specifice. Acest fond va avea ca scop consolidarea relațiilor și creșterea intereselor comune pentru a crea un stimulent puternic de a nu reveni la conflict.

Va fi înființat un grup de lucru comun american-rus pe probleme de securitate pentru a promova și asigura respectarea tuturor prevederilor prezentului acord. Rusia va consfinți în lege politica sa de neagresiune față de Europa și Ucraina. Statele Unite și Rusia vor conveni să prelungească valabilitatea tratatelor privind neproliferarea și controlul armelor nucleare, inclusiv Tratatul START I. (Noul START, ultimul tratat important de control al armamentului între SUA și Rusia, urmează să expire în februarie).

Ucraina acceptă să fie un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare. Centrala nucleară de la Zaporojie va fi pusă în funcțiune sub supravegherea AIEA, iar energia electrică produsă va fi distribuită în mod egal între Rusia și Ucraina — 50:50. Ambele țări se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în societate, menite să promoveze înțelegerea și toleranța față de culturi diferite și să elimine rasismul și prejudecățile: Ucraina va adopta normele UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice. Ambele țări vor conveni să elimine toate măsurile discriminatorii și să garanteze drepturile mass-mediei și educației ucrainene și ruse. Toate ideologiile și activitățile naziste trebuie respinse și interzise. Teritorii: Crimeea, Luhansk și Donețk vor fi recunoscute ca fiind de facto rusești, inclusiv de către Statele Unite. Herson și Zaporojie vor fi înghețate de-a lungul liniei de contact, ceea ce va însemna recunoașterea de facto de-a lungul liniei de contact. Rusia va renunța la alte teritorii convenite pe care le controlează în afara celor cinci regiuni.

Forțele ucrainene se vor retrage din partea din regiunea Donețk pe care o controlează în prezent, iar această zonă de retragere va fi considerată o zonă tampon neutră și demilitarizată, recunoscută internațional ca teritoriu aparținând Federației Ruse. Forțele ruse nu vor intra în această zonă demilitarizată.