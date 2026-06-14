Cristian Tudor Popescu, după nominalizarea lui Adrian Veștea: „Nicușor Dan își dă visul pe față”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat dur după nominalizarea șefului CJ Brașov, Adrian Veștea, pentru funcția de premier, considerând că șeful statului, Nicușor Dan, este „întunecos și ticălos”.

„În sfârșit, N. Dan își dă visul pe față: să spargă PNL și să-l lipească cu scuipat de PSD. Veștea, prim-vice PNL, a fost desemnat, ca și consumabilul Tomac, cu acordul lui Grindeanu și compania. Prima lui misiune – să-i rupă picioarele președintelui PNL Ilie Bolojan”, a scris CTP, într-un mesaj pe Facebook.

Cristian Tudor Popescu a amintit de o declarație anterioară în care îl descria pe Dan în termeni duri în timpul campaniei prezidențiale, înainte de primul tur al scrutinului,.

„Pe lângă acel «ceva întunecos și rece» pe care îl simțeam în campania electorală în N. Dan, mai adaug un cuvânt: ticălos”, a conchis gazetarul.

„În Nicușor Dan însă, simt că există un ceva întunecos și rece, pe care se străduiește tot timpul să-l țină ascuns”, spunea CTP, în momentul în care a explicat că alege să îl voteze pe Crin Antonescu la alegeril prezidențiale din 2025.

Eugen Tomac și-a depus duminică mandatul, în ultima zi când trebuie să anunțe Parlamentul privind formula viitorului Guvern, iar Nicușor Dan a anunțat că l-a desemnat pe Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL și președintele CJ Brașov.