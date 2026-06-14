ÎN SCURT TIMP: Nicușor Dan face un anunț de la Palatul Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan va face la ora 9:00, o declaraţie de presă, a anunţat Administraţia Prezidenţială, în această dimineață.

Principalele declarații ale președintelui vor fi LIVETEXT PE HotNews

Administrația Prezidențială nu a anunțat oficial care este subiectul despre care va vorbi președintele. Nicușor Dan face, însă, declarația de presă în timp ce premierul desemnat Eugen Tomac încă încearcă să adune voturile necesare învestirii în funcție – 233.

Cu o zi în urmă, Eugen Tomac a prezentat programul de Guvernare, despre care echipa sa a precizat că încă nu a fost trimis Parlamentului.

Eugen Tomac a declarat, vineri, că se bazează până acum pe 200 de voturi pentru ca Guvernul său să treacă de Parlament, dar nu a precizat și de unde vin acestea.

Nicușor Dan a făcut ultima declarație de presă, miercuri, 10 iunie, când a lansat „un apel responsabilitatea partidelor față de acest moment”.

Ce șanse are Guvernul Tomac să treacă de Parlament

Guvernul Tomac are nevoie de 233 de voturi pentru a învestire, iar voturile PSD, care are cei mai mulți parlamentari (128), sunt cruciale.

PNL (76), USR (59) și AUR (90) au anunțat deja că nu îl vor susține. Altfel spus, Eugen Tomac a pierdut deja 225 de voturi din cele 465.

Dacă are susținerea PSD, Tomac tot mai are nevoie de încă 105 de voturi, care pot veni de la: