Cristian Tudor Popescu, ieșire dură despre nominalizarea lui Adrian Veștea de către Nicușor Dan și o comparație cu un fost prim-ministru

Cristian Tudor Popescu a vorbit marți seară, invitat la B1 TV, despre desemnarea lui Adrian Veștea să formeze noul guvern și spune că „nu am altă rațiune” pentru a explica decizia lui Nicușor Dan „decât prost la prost trage”.

CTP a declarat marți seară că impasul politic prin care trece România a fost creat de Nicușor Dan, întrucât decizia de a-l desemna pe Veștea premier i-a aparținut „în proporție de mie la sută”.

„Domnul ăsta ne spune că el vorbește tot timpul cu Nicușor Dan. Deci, în felul ăsta, leagă toate acțiunile lui de Nicușor Dan. Un minim discernământ ar fi trebuit să-i spună mințișoara aia a lui să tacă din gură și să nu spună așa ceva, pentru că rezultă de aici că domnul Veștea s-a dus acum să negocieze cu AUR, care o să-l voteze din patriotism, trimis fiind de domnul Nicușor Dan, cu care vorbește tot timpul. Da? E greu de imaginat un ins mai nătărău decât acesta. Nu am altă rațiune pentru a înțelege această opțiune a domnului Nicușor Dan, decât prost la prost trage”, a declarat Cristian Tudor Popescu la B1 TV.

Gazetarul îl mai compară pe Adrian Veștea cu Nicolae Ciucă, despre care spune că este „mai nătâng” decât fostul premier al României.

„Ceea ce este surprinzător – și, de fapt, n-ar trebui să mă mai surprindă nimic la domnul Nicușor Dan – este prostia matură, împlinită a acestui Veștea. E chiar mai nătâng decât Ciucă, o altă propunere liberală de mare forță. Ăsta e mai nătâng”, a mai spus CTP.