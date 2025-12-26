Cristian Tudor Popescu, mesaj de sărbători. Ecuația „x²-5x+7=0” și o întrebare „teologică”

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu le-a urat românilor „sărbători fericite”, într-un mesaj în care vorbește despre matematică și în care pune o întrebare din domeniul teologiei.

„Subsemnatul, cu prilejul Crăciunului și Anului Nou, recitesc din Biblie și, alternativ, rezolv probleme de matematică și fizică”, scrie CTP, într-un mesaj publicat vineri pe pagina lui de Facebook.

„Vă propun să vă gândiți și dumneavoastră, între o sarma și un pahar cu vin, la următoarea problemă: se dă ecuația x²-5x+7=0. Să se calculeze diferența rădăcinilor, x₁-x₂, fără a rezolva ecuația”, menționează scriitoriul.

„Și o întrebare teologică: de ce românii, în mare majoritate credincioși ortodocși, după ce se ghiftuiesc până la refuz de Ziua Nașterii Domnului și li se face rău, sună la 112 și se duc sau sunt duși buluc la medicii de gardă, în loc să înalțe, la icoanele de prin casă, o rugăciune izbăvitoare către îngerul de gardă, și dacă nu funcționează, chiar către Hristos?”, a adăugat Cristian Tudor Popescu, în postarea intitulată „Îngerul de gardă”.

Miercuri, în ajunul Crăciunului, autoritățile au anunțat că nouă spitale din Capitală vor asigura serviciile de asistență medicală de urgență în perioada Crăciunului.

Iar pe 25 decembrie, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunțat că aproximativ 23.000 de angajați ai MAI – polițiști, jandarmi, pompieri, salvatori SMURD și polițiști de frontieră – vor fi la datorie, zilnic, în minivacanța de Crăciun.