Cele 9 spitale din București care oferă servicii de urgență în perioada Crăciunului

Nouă spitale din Capitală vor asigura serviciile de asistență medicală de urgență în perioada Crăciunului.

Astfel, în zilele de 25 și 26 decembrie, vor oferi asistență medicală de urgență următoarele unități spitalicești:

Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca

Spitalul Clinic de Urgență Universitar

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan”

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”

Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Spitalul Clinic de Urgență Copii „M.S. Curie”.

Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea program normal de lucru, cu mențiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală, conform unui comunicat al Direcției de Sănătate Publică. Solicitările populației vor fi preluate la 112, scrie Agerpres.

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă permanent la telefoanele: 0747.165.471; 0722.659.492.