Cristian Tudor Popescu, radiografia situației de moment: Nu văd altă ieșire din toate astea decât falimentul de țară

Cristian Tudor Popescu, la lansarea volumului său „Vremea Mînzului Sec”, în cadrul Bookfest, la București, pe 1 iunie 2019. FOTO: Inquam Photos / Bogdan Buda

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat joi situația politică și economică în care se află țara noastră, de la creșterile de taxe și impozite, reforma pensiilor magistraților, eventuala preluare a Lukoil de către statul român și până la certurile din coaliția de guvernare. „Nu văd altă ieșire din toate astea decât falimentul de țară”, a concluzionat jurnalistul.

Într-o postare pe Facebook intitulată „Războiul tuturor împotriva tuturor”, Cristian Tudor Popescu spune că, din punctul lui de vedere, situația din țara noastră arată, la momentul actual, în felul următor:

„ Creșterile de taxe lovesc domeniul privat. Mii de firme se închid, mii de oameni sunt concediați, cu slabe speranțe de a se reangaja undeva;

Creșterile de taxe lovesc domeniul privat. Mii de firme se închid, mii de oameni sunt concediați, cu slabe speranțe de a se reangaja undeva; fără creșterile de taxe, nu s-ar mai fi putut negocia un deficit bugetar pe 2025 cu Comisia Europeană;

dacă nu depunem la CE legea pensionării magistraților, pierdem cel puțin 230 milioane euro;

legea nu va fi gata la termen, CSM nu va da aviz de niciun fel. CCR o va respinge garantat. După ce vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a mințit cu sânge rece, în direct, spunând că România nu va pierde 230 milioane euro, că-i o dezinformare a Guvernului, nu mai există nicio soluție;

da, fără relansare, economia se sufocă. Dar pentru relansare îți trebuie bani de investiții. Pe care, de unde să-i iei? Din deficitul bugetar și așa uriaș? Din împrumuturi, după alte împrumuturi cu dobândă mare? Din China, din Rusia?”

Conform gazetarului, PSD „afirmă sus și tare că atâta vreme cât sunt ei la guvernare, salariile vor crește, nu vor scădea, torpilând orice acțiune a premierului Bolojan”.

„Grindeanu câștigă capital de imagine, pentru că oamenii chiar își închipuie că PSD ar putea face asta. Amenință în fiecare zi cu ieșirea de la guvernare. Nu mă pot gândi decât la posibilitatea ca premierul Bolojan să forțeze măsurile, PSD să depună moțiune de cenzură, guvernul să cadă și să guverneze PSD, împreună cu AUR. Doar așa oamenii se pot lămuri, însă într-un mod crunt”, a adăugat el.

„Aud mereu un cuvânt mai rar folosit în limba română: otova. Cu sensul: de-a valma. Or, otova înseamnă neted, uniform, la fel – adică 10% de la toți, exact propunerea lui Ilie Bolojan. Imposibil de aplicat, pentru că se opune nu doar Grindeanu, ci și Moșteanu, Kelemen Hunor, până și Bolojan se răzgândește și vrea exceptarea învățământului preuniversitar…”, a mai scris Cristian Tudor Popescu.

De asemenea, el consideră că preluarea Lukoil de către statul român este mai degrabă imposibilă.

„De unde bani? Vânzarea Lukoil în 24 de ore mi se pare la fel de imposibilă. Cine eventual ar cumpăra-o va oferi un preț de nimic. Iar rușii nu au interes să vândă acum. Ei pot rămâne în așteptare, în așteptarea capitulării Ucrainei prin înțelegerea dintre Trump și Putin, caz în care, firește, sancțiunile SUA asupra Rosneft și Lukoil se ridică. De mâine, prețul carburanților în România ar putea crește cu 10%”, a notat gazetarul.

El a comentat și plecarea lui Ludovic Orban din echipa de consilieri de la Palatul Cotroceni.

„Adevărata cauză a demiterii consilierului prezidențial Ludovic Orban, după numai o lună, sunt declarațiile sale în apărarea lui Ilie Bolojan. Asta îl deranjează maxim pe președintele Dan”, afirmă CTP.

Ce a mai scris Cristian Tudor Popescu despre actualul context din România:

„ Macetarul lui Georgescu, Horațiu Potra, e adus în țară. Această Justiție de unici, plină de dispreț față de oricine nu e magistrat, și capabilă de răzbunare fără limite, ce ziceți, îl scoate la vopsea pe Potra?

Macetarul lui Georgescu, Horațiu Potra, e adus în țară. Această Justiție de unici, plină de dispreț față de oricine nu e magistrat, și capabilă de răzbunare fără limite, ce ziceți, îl scoate la vopsea pe Potra? PSD a decretat: până la alegerile pentru Capitală nu se mai mișcă nimic.

Peisajul poate purta o emblemă latinească: Bellum omnium contra omnes. Solidaritate nu e decât la magistrați, strâns uniți în jurul lui Savonea și Costache.

Iar ca o încununare a rușinii acestei nații, cel ce a fost 10 ani președintele României refuză să plătească milionul de euro datorat statului pe care l-a condus, drept care i se pune sechestru.”

În concluzia acestei radiografii, gazetarul punctează: „Eu, stimați cititori, nu văd altă ieșire din toate astea decât falimentul de țară. Pe care l-am ratat la limită în 1999. Dumneavoastră vedeți?”.