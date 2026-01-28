Cristian Tudor Popescu și Crin Antonescu, schimb acid de replici. „Suflet mic și murdar” / „Bolojenie ușoară!”

„Acum, constat că, dincolo de politică, dl. Crin Antonescu are un suflet mic și murdar”, a scris miercuri gazetarul Cristian Tudor Popescu, după un interviu acordat de fostul lider PNL la Gândul. Replica lui Antonescu nu a întârziat să vină, transmițându-i jurnalistului „Bolojenie ușoară!”.

Fostul candidat la președinție a lansat o serie de critici la adresa guvernării Bolojan, în emisiunea „Ai aflat!”. Întrebat dacă el crede că actuala guvernare se apropie de sfârșit, Crin Antonescu a spus: „Guvernarea nu știu, dar Bolomania da. Dați-mi un argument. Mie mi se pare dimpotrivă. Aparatul de propagandă duduie. Sistemul mediatic care i-a adus la putere îi susține în continuare necondiționat. Pentru că ea s-a gândit și s-a construit pe constatarea mai vechea noastră că românii par să aprecieze conducătorii duri, încruntați, hotărâți, aspri”.

CTP: „Un suflet mic și murdar”

„Antonescu, râzând prostește din fotoliul său zăcătoare, s-a năpustit la Ilie Bolojan, omul care a renunțat să candideze la Președinție pentru a-i aduce lui în sprijin PSD, PNL și UDMR. Dl. Bolojan l-a susținut public, în nume personal, din funcția de președinte interimar”, a scris Cristian Tudor Popescu (CTP) miercuri, într-o postare pe Facebook intitulată „Un suflet mic și murdar”.

„În clipa de față, premierul e atacat din toate părțile, practic nu e susținut de nimeni în efortul său de a scoate România din rahat. Și Antonescu găsește nimerit să-l împroaște cu acuzații aberante, cum ar fi că e userist, că e un mit fabricat, că l-a evaluat greșit și că Bolomania e pe sfârșite…”, a adăugat gazetarul, care înaintea turului I al alegerilor prezidențiale din luna mai 2025 a anunțat că îl va vota pe candidatul susținut de PNL și PSD la președinție, Crin Antonescu.

„Ei, atunci e timpul să spun și eu că l-am evaluat greșit pe C. Antonescu. L-am votat dintr-o socoteală electorală, nu din considerente morale. Or, acum, constat că, dincolo de politică, dl. Crin Antonescu are un suflet mic și murdar”, a încheiat CTP.

Replica lui Crin Antonescu: „Am, totuși, o rugăminte: nu vă expuneți ridicolului maxim”

„Spre deosebire de alți producători de insulte publice, dl. CTP merită câteva precizări, indiferent de dimensiunea sufletului meu”, a reacționat fostul lider PNL, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook miercuri seară.

Crin Antonescu spune că nu i-am solicitat niciodată lui Ilie Bolojan susținerea pentru candidatura la prezidențiale și că „domnia sa mi-a solicitat să candidez”.

Ce mai afirmă Crin Antonescu despre candidatura la prezidențiale:

„ Dl. Bolojan nu mi-a «adus» susținerea PSD, UDMR sau PNL, ci a constatat-o.

Dl. Bolojan nu mi-a «adus» susținerea PSD, UDMR sau PNL, ci a constatat-o. Dl. Bolojan nu a renunțat la nici o candidatură sau, cel puțin, nu i-am solicitat eu acest lucru. De altfel, tema candidaturii lui Bolojan a apărut, strict propagandistic, în cursul campaniei, evident împotriva mea.

Ce a făcut sau nu a făcut dl. Bolojan în timpul campaniei nu voi discuta, pentru că mi-am asumat întreaga responsabilitate pentru rezultat (eșec, în cazul de față).

Nu am nici o legătură cu agitația de pe scena politică din România sau, eventual, din PNL (al cărui membru nu mai sunt și, desigur, nu voi mai fi). Am făcut și voi face considerații și comentarii atunci când îmi sunt solicitate, când, cum și despre cine vreau.”

„În fine, din respect pentru intelectul sclipitor, cu adevărat, al dlui CTP (despre sufletul altuia nu îmi permit să comentez pe Facebook) am, totuși, o rugăminte: nu vă expuneți ridicolului maxim, pretinzând că dl. Bolojan «nu e susținut de nimeni în efortul său de a scoate România din rahat». Sunteți mulți. Sunteți aproape toți”, a adăugat Crin Antonescu.

Iar apoi fostul lider PNL are un mesaj direct pe care îl adresează gazetarului.

„Și, fiți liniștit dle CTP, ați câștigat totdeauna: și cu Iliescu împotriva lui Ion Diaconescu, și cu Băsescu, și cu Kovesi, și cu Iohannis și cu Nicușor Dan. Nici nu știu, sincer, de ce, după atâtea victorii, o fi România, citez, «în rahat». Chiar nu mai putem măcar spune ceva, ăștia de-alde mine, cu «suflet mic și murdar»? Bolojenie ușoară!”, a încheiat Antonescu.

Bolojan, acuzat că este apropiat de „cultura politică neobăsistă”

Crin Antonescu a mai declarat, în interviul său de miercuri acordat lui Ionuț Cristache, difuzată la Gândul, că l-a privit mult timp pe Ilie Bolojan ca pe un liberal autentic, format în vechea tradiție a partidului, dar că percepția lui s-a schimbat radical în ultimii ani.

„În primul rând am greșit atunci când, poate și pentru că am avut amândoi o vechime mare în partid, l-am considerat a fi un liberal. Un liberal așa cum înțelegea partidul pe vremea lui Tăriceanu, pe vremea mea, pe niște valori și pe o istorie pe care noi le-am avut. Astăzi constat că domnul Bolojan este mult mai aproape de USR, de această cultură politică neobăsistă. Cred, în paranteză fie spus, că Traian Băsescu este cumva modelul său în politică”, a mai afirmat fostul lider PNL.