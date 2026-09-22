Cristian Tudor Popescu spune de ce depinde soarta lui Georgescu: „Atunci va fi găsit curat ca argintul strecurat”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a făcut, într-o intervenție la B1 TV, o legătură între reținerea lui Călin Georgescu și o alianță PSD-AUR.

Călin Georgescu a fost reținut luni, pentru 24 de ore, într-un nou dosar, al treilea, care vizează acuzații de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat. Călin Georgescu riscă ani buni de închisoare în cazul în care va fi găsit vinovat pentru cele două infracțiuni.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat luni seară, la B1 TV, reținerea și perchezițiile de nouă ore la fostul candidat la prezidențiale.

„Deci eu, în locul procurorilor DIICOT care au căutat prin casă și au găsit 4.000 de euro și aparate de bruiaj electronic, m-aș concentra nu pe cele 4.000 de euro, ci pe milionul de euro care valorează viloiul cu etaj în care stă familia Georgescu. Georgescu, cunoscut fără ocupație de zeci de ani aproape, de când era la Viena. De unde a adunat un milion de euro să-și ia viloiul ăla? Am auzit că l-au căutat prin casă. Păi trebuiau să-l cerceteze la casă, mi se pare primul pas în această anchetă”, a afirmat gazetarul.

„Să nu credeți că justiția din România a avut acum un zvâcnet de moralitate și profesionism, când l-a agățat pe Georgescu în acest dosar de escrocherie, de un primitivism care ar putea să ne facă să și râdem. Astfel de scheme sunt nenumărate pe net, sunt păcăliți, nenumărați, cetățeni. Nu așa de des la sume atât de mari, dar sute, poate mii de cetățeni sunt păcăliți cu astfel de promisiuni de îmbogățire peste noapte și jefuiți pur și simplu pentru prostia lor că, de fapt, asta se exploatează, prostia acestor cetățeni”, a continuat CTP.

„Călin Georgescu nu a fost o păpușă PSD”

CTP consideră că reținerea lui Georgescu este rezultatul faptului că nu s-a realizat până acum o alință PSD-AUR.

„De ce depinde soarta lui Georgescu? De-aia vă spuneam că nu e vreo tresărire a justiției din România. Depinde de înțelegerea încă nerealizată între PSD și AUR. Călin Georgescu a fost blocat în tentativa lui pe care, probabil, ar fi reușit-o să ajungă președintele României de către PSD”, a mai spus gazetarul.

„Călin Georgescu nu a fost o păpușă PSD, o lucrătură a PSD. A fost a altor organizații și grupări, dar nu a PSD-ului. Și atunci l-au căpăcit cu Curtea Constituțională în acele alegeri anulate. Acum PSD-ul, deși a avut colaborări pe zone, pe momente punctuale, mă rog, cu AUR, nu a căzut la pace în legătură cu guvernarea împreună PSD-AUR. De aceea a fost reținut acum Călin Georgescu, pentru că această înțelegere încă nu există”, a spus CTP.

„Când ea se va realiza și vom avea un guvern PSD-AUR, atunci domnul Georgescu va fi găsit curat ca argintul strecurat. Așa cum se plimbă liber în clipa de față mercenarul, ucigașul cu simbrie Horațiu Potra, acolitul, camaradul domnului Georgescu, care, dacă nu mă înșel, este în control judiciar acum, da? Nici măcar în arest la domiciliu. Acuzat, la fel, sau poate chiar mai rău, de lovitură de stat înarmată. Și după ce s-au găsit toate munițiile acelea, toate sumele imense de bani, aur și ce i-au mai găsit pe acasă, acum este practic liber”, a mai spus CTP.

„Deci nu îmi fac nicio speranță că domnul Georgescu va plăti în mod real pentru ceea ce a făcut în acești din urmă ani și chiar mai mult de atât. În ultimii 25 și chiar mai mult de atât, înainte de ’89”, a conchis CTP.