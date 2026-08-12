Cristiano Ronaldo, mesaj neașteptat de încurajare pentru Lionel Messi

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo i-a transmis un mesaj de încurajare fostului său rival Lionel Messi, după decesul tatălui superstarului argentinian, informează miercuri cotidianul spaniol Marica.

„O îmbrățișare imensă pentru tine și ai tăi în aceste vremuri dificile, Leo. Rămâi puternic”, a fost mesajul atacantului portughez, potrivit Agerpres.

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au avut o lungă rivalitate sportivă în perioada în care ambii au evoluat în Spania, la echipele FC Barcelona, respectiv Real Madrid.

Alături de Cristiano Ronaldo, alte personalități i-au trimis mesaj de susținere lui Messi, printre acestea numărându-se tenismanul Carlos Alcaraz și fotbaliștii Thibaut Courtois, Ferran Torres și Dani Olmo, precum și fostul căpitan al echipei FC Barcelona, Carles Puyol.

Jorge Messi a decedat la vârsta de 68 de ani, după o lungă maladie, fiind înmormântat duminică, într-un cimitir din orașul său natal, Rosario.

O figură călăuzitoare de-a lungul carierei fiului său, Jorge Messi a fost primul antrenor al lui Leo, tatăl care a renunțat la tot pentru a-l însoți în Spania și, mai târziu, agentul care a negociat contracte astronomice în numele său.

Messi: „Nu cred că voi mai putea continua mult timp”

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, Lionel Messi a distribuit o scrisoare emoționantă pe contul său de Instagram, după moartea tatălui său.

Pierderea lui Jorge Messi l-a afectat serios pe octuplul câștigător al Balonului de Aur, care afirmă că „nu crede că va mai putea continua mult timp”.

„Tată, încă nu-mi vine să cred că ai plecat. Încă nu realizez, sau mai degrabă, nu vreau să cred. Îmi este atât de greu să-mi imaginez că nu te voi mai vedea, că nu vom mai vorbi. Știu că sufereai și că e mai bine așa, dar ai plecat prea devreme. Încă aveam atât de multe de care să ne bucurăm împreună”, scrie căpitanul Argentinei, în scrisoarea lui.

„M-ai tot rugat să joc la ultima Cupă Mondială și, cu câteva zile înainte de începerea ei, ai ajuns la cel mai rău moment. A fost prima dată când nu aveai de gând să fii la un turneu, dar mama mi-a spus că te vei însănătoși și că vei fi suficient de bine pentru a călători. Ți-am spus că vom ajunge în finală, ca să poți merge.

De fiecare dată când se termina un meci, așteptam mesajul tău, în van. Atunci mi-am dat seama că situația era cu adevărat groaznică. Chiar și așa, mă tot gândeam să merg cât mai departe posibil, ca să-ți dau timp să vezi un meci. Am ajuns în finală, iar tu nu ai putut fi acolo. Voiam să o câștig ca să o pot lua acasă și să-ți arăt o cupă nouă. Nu am putut; picioarele mele pur și simplu nu au mai suportat. De data aceasta am încercat să mă forțez peste limitele mele fizice, dar nu am putut. Nu m-am putut simți bine niciun moment.

Când am ajuns, ai crezut că am pierdut finala la lovituri de departajare. Nu puteam vorbi despre nimic din ce se întâmplase. Nu te puteai bucura de nimic. Nu eram campioni, dar habar n-ai cât de mult ne-am bucurat de fiecare meci. Încă o dată, ai avut dreptate: trebuia să fiu acolo și să joc.

Îți spun asta pentru că era singurul lucru despre care nu puteam vorbi, pentru că știai deja totul. Am vorbit în fiecare zi și ne vedeam ori de câte ori îmi permitea programul.

Nu știu ce mă voi face fără tine. Nu știu cum să continui. Eu doar am jucat fotbal și acum am îndoieli serioase că voi mai putea continua mult timp. Ai fost alături de mine de la bun început, era atât de aproape de final. De ce nu ai putut rezista puțin mai mult și am fi putut termina împreună?”, a adăugat decarul argentinian.

Messi mai face referire în scrisoarea lui la faptul că tatăl său a pus întotdeauna familia pe primul plan și i-a fost mereu alături, de la primii săi pași în fotbal.

„Știu că fericirea ta venea din faptul că îți vedeai familia împlinită, soția, copiii și, mai presus de toate, fără ca ceilalți să afle, văzându-mă jucând…

Așa a fost mereu de când eram mic. Mă duceai la fiecare antrenament imediat ce ajungeai acasă de la serviciu. Mama mă ducea la multe dintre ele pentru că erai la serviciu.

Bineînțeles, nu ai ratat niciun meci. Cât de mult ai suferit uitându-te la mine și cât de mult ți-a plăcut, chiar dacă nu m-ai copleșit niciodată cu laude.

Ai fost un tată, un prieten și un agent. Ai fost întotdeauna persoana care trebuia să fii în fiecare situație și nu ai greșit niciodată cu nimic. În ciuda unor dezacorduri sau certuri, ai avut întotdeauna dreptate. În cele din urmă, lucrurile au ieșit întotdeauna așa cum ai spus că vor ieși.

Îmi va fi foarte dor de tine, dar vei fi mereu alături de mine, mai ales în creșterea copiilor mei, pentru că îi educ și îi cresc așa cum ai făcut și tu cu mine.

Odihnește-te în pace și veghează asupra noastră de sus, așa cum ai făcut și aici. Îți mulțumesc pentru tot”, a scris Lionel Messi în finalul scrisorii lui.