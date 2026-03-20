Criticat adesea de Trump, președintele Columbiei este investigat în două anchete penale din SUA

Departamentul de Justiție al SUA analizează dacă președintele columbian Gustavo Petro are legături cu traficanții de droguri, au declarat trei surse care cunosc subiectul pentru The New York Times (NYT). O sursă a Reuters a spus că este vorba despre investigațiile penale de la două parchete federale americane, dar că niciuna dintre ele nu se concentrează în mod direct asupra liderului columbian.

Conform sursei invocate de Reuters, conduita președintelui columbian a apărut în investigații de narcoterorism și trafic de droguri gestionate de parchetele din Manhattan și Brooklyn, New York, dar „nu există anchete în curs care să se concentreze în mod direct asupra lui”.

În investigații sunt implicați procurori axați pe combaterea traficului internațional de droguri, dar și agenți ai organismului antidrog DEA și ai structurii de investigații din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă.

Cercetările au analizat, printre altele, posibilele întâlniri ale lui Gustavo Petro cu traficanți de droguri, precum și dacă în campania lui au fost solicitate donații de la traficanți, au declarat sursele NYT.

Investigațiile sunt separate, se află în stadii incipiente și este neclar dacă vor duce sau nu la acuzații penale. Nu există niciun semnal care să indice că ar fi avut vreun rol Casa Albă în inițierea anchetelor, mai notează NYT.

Acuzat public de Trump de implicare în traficul de droguri

Președintele american Donald Trump l-a criticat adesea pe omologul său columbian, despre care spunea în ianuarie că este „un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o trimită în Statele Unite”.

Gustavo Petro a negat că ar avea legături cu traficul de droguri, lăudând succesul guvernului său în limitarea cultivării de coca și ordinele sale către armată împotriva grupărilor armate de traficanți. Actualul președinte al Columbiei făcuse cândva parte dintr-un grup de gherilă urbană și inițiase discuții de pace cu grupurile armate, însă acestea au eșuat în cele din urmă.

În schimb, publicații columbiene au relatat că persoane cu legături cu traficanții au încercat să canalizeze fonduri către Petro, inclusiv prin intermediul fiului său. Acesta din urmă a recunoscut că în campania prezidențială a tatălui său din 2022 au intrat bani iliciți, potrivit procurorilor columbieni, care n-au formulat, însă, acuzații penale împotriva președintelui. Gustavo Petro neagă că ar fi încălcat legea.

La scurtă vreme după operațiunea militară a SUA de la Caracas din ianuarie, când președintele venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat și adus la New York în baza unor acuzații asociate traficului de droguri, Trump a fost întrebat de reporteri dacă armata ar putea întreprinde acțiuni împotriva Columbiei. „Sună bine pentru mine”, a răspuns el.