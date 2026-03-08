Critici pentru Trump în războiul din Iran. „Aroganța puterii” și „un război de pedepsire fără o soluție de final”

Președintele SUA, Donald Trump, în timpul unei întâlniri cu consilierii săi la complexul Mar-a-Lago, după lansarea Operațiunii Epic Fury împotriva Iranului, pe 1 martie 2026. Credit line: White House Photo / Alamy / Profimedia

„Asistăm la o combinație între genialitate tactică și confuzie strategică”, scrie jurnalistul american Nicholas Kristof, într-o opinie despre prima săptămână a războiului din Iran, publicată de New York Times.

„Puterea se confundă cu virtutea și tinde să se considere omnipotentă.”

În primele șapte zile de conflict în Orientul Mijlociu, forțele americane și israeliene au lansat mii de atacuri aeriene în care au fost eliminați liderul suprem Ali Khamenei și principalii săi comandanți. Însă analizele oficialilor de la Washington indică o campanie militară dură fără un final coerent.

Speranța schimbării și un avertisment

„Noi, iranienii, am vrut asta. Nu știi cum e să trăiești sub jugul unuia dintre cele mai brutale regimuri”, i-a scris un localnic lui Nicholas Kristof, editorialist la New York Times și dublu câștigător al Premiului Pulitzer, după un articol în care acesta critica atacarea Iranului.

Astfel de reacții amintesc de entuziasmul de la începutul conflictelor din Afganistan și Irak, unde succesele militare inițiale nu au garantat stabilitatea, ci au precedat războaie de durată cu pierderi umane și financiare enorme, avertizează jurnalistul.

„Dacă unii iranieni sărbătoresc în stradă – atât de disperați după schimbare încât salută bombardarea propriilor orașe – ar trebui să ne opunem?”.

Deocamdată, remarcă jurnalistul, regimul iranian nu se prăbușește, ci extinde războiul. Poporul iranian nu își răstoarnă guvernul, iar războiul se extinde în întreaga regiune.

Teheran, 6 martie 2026: Susținători ai regimului cu portrete ale liderului ucis Ali Khamenei. Credit line: AFP / AFP / Profimedia

În prima săptămână, confruntările s-au extins deja în regiune, provocând blocarea transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz și creșterea prețurilor la energie. Nicholas Kristof notează că, pe lângă pierderile de vieți omenești, operațiunea a costat Statele Unite aproximativ 5 miliarde de dolari până în a treia zi de război.

De asemenea, UNICEF a raportat că 18.000 de copii au fost strămutați în Liban după ce războiul a ajuns în această țară.

„Administrația Trump ar putea să agraveze haosul prin sprijinirea separatiștilor kurzi înarmați, ceea ce ar putea împinge Iranul către un război civil”.

Un conflict civil în Iran, țară cu o populație de patru ori mai mare decât cea a Siriei, ar putea duce la un flux masiv de refugiați, mai ales dacă luptele etnice s-ar extinde în țările vecine, mai avertizează jurnalistul.

Chiar dacă liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis, jurnalistul notează că acesta ar fi putut vedea propria moarte ca pe o formă de martirizare menită să consolideze regimul.

În prezent, fiul său, Mojtaba Khamenei, este considerat unul dintre principalii candidați pentru succesiune, ceea ce ar putea întări rolul Gărzii Revoluționare Islamice și interesul pentru armele nucleare.

Rezultatul acestui război depinde de capacitatea de a susține atacurile, în condițiile în care epuizarea muniției este considerată o problemă reală după consumarea a 20% din stocul mondial de interceptori THAAD.

„Aroganța puterii” și lecțiile istoriei

Dincolo de limitele logistice și de experiența eșecurilor din Irak sau Afganistan, Nicholas Kristof consideră că actuala intervenție este condusă de ceea ce senatorul J. William Fulbright a numit „aroganța puterii”.

Fulbright a definit acest concept în 1966, în contextul războiului din Vietnam, avertizând că „puterea se confundă cu virtutea și tinde să se considere omnipotentă”.

„Ne comportăm ca niște cercetași care trag după ei bătrâne reticente peste străzi pe care acestea nu vor să le treacă”, spunea J. William Fulbright.

Jurnalistul amintește că „aroganța puterii” a dus în Irak la un război de 3 trilioane de dolari care a beneficiat Iranului, iar în Afganistan la cheltuieli de 3,4 trilioane de dolari pentru a înlocui talibanii cu talibanii. Kristof, care a relatat din ambele zone de conflict, se teme că noul război al lui Trump se va încheia similar.

„Mă tem că noul război al lui Trump – în națiunea situată între Irak și Afganistan – se va termina în mod similar cu cadavre mutilate și speranțe spulberate”.

Președintele Trump și prim-ministrul Benjamin Netanyahu, considerați de jurnalist arhitecții acestui conflict, sunt descriși ca fiind afectați de aceeași viziune. Kristof amintește declarația lui Netanyahu din 2002 privind efectele pozitive ale înlăturării lui Saddam Hussein, dar și postările lui Trump din 2012, în care acesta susținea că atacarea Iranului ar putea fi folosită pentru a distrage atenția de la problemele politice interne.

În opinia jurnalistului, asistăm la o combinație între „genialitate tactică și confuzie strategică”, fără obiective clare.

Imagine din satelit (Vantor / AFP) cu complexul liderului suprem Ali Khamenei din Teheran. Credit line: AFP / AFP / Profimedia

Succes tactic, blocaj diplomatic

În prima săptămână de război, o campanie militară dură a lovit conducerea Iranului. De atunci, oficialii militari americani și israelieni au declarat că un război de pedepsire prin atacuri aeriene a ucis membri de rang înalt ai conducerii militare a Iranului, a scufundat o mare parte din marina iraniană și a slăbit capacitatea regimului de a monta o rezistență armată puternică.

Atacul asupra complexului guvernamental din centrul Teheranului a început sâmbătă dimineața, cu 12 ore mai devreme decât fusese planificat, după ce serviciile de informații au confirmat prezența ayatollahului Ali Khamenei și a comandanților săi de vârf.

Deși operațiunea a fost considerată un succes militar, aceasta a ucis și un grup de oficiali iranieni pe care Casa Albă îi identificase ca fiind dispuși să negocieze o încetare rapidă a conflictului. Astfel, succesul tactic a eliminat persoanele care ar fi putut facilita o soluție diplomatică, potrivit unor oficiali americani, citați de NYT.

Atacul asupra complexului din Teheran a devenit emblematic. Iranul a rămas însă sfidător, extinzând conflictul în regiune, ceea ce a dus la primele victime americane.

În acest context, oficialii administrației de la Washington au încercat să restrângă scopul războiului la eliminarea programului nuclear, însă președintele Trump a oferit explicații divergente.

Inițial, Trump a chemat la o revoltă în masă împotriva liderilor iranieni. Ulterior, în lipsa unor dovezi privind o răsturnare a guvernului, acesta a indicat că nu este interesat de viitorul țării după încheierea campaniei. Vineri, președintele a declarat că se va implica direct în alegerea viitorului lider al Iranului, avertizând sâmbătă că noi grupuri de oameni și zone ar putea deveni ținte militare.

Schimbările de narativ și extinderea violenței au dus la creșterea prețurilor la petrol, provocând șocuri economice, notează NYT. Prima săptămână de război în Orientul Mijlociu a inclus utilizarea inteligenței artificiale pentru alegerea țintelor și prima distrugere a unei nave inamice cu o torpilă de submarin de la al Doilea Război Mondial.

Pentagonul a raportat costuri de aproximativ 6 miliarde de dolari, în timp ce oficialii iranieni au lansat „Operațiunea Madman”, o strategie prin care mizează pe scăderea dorinței de război a adversarilor în timp.

Coloană de fum ridicându-se după un atac aerian israelian asupra localității Khiam, în sudul Libanului, pe 8 martie 2026. Credit line: Rabih DAHER / AFP / Profimedia

Impasul succesiunii la Teheran

În primele zile ale războiului, Donald Trump și Benjamin Netanyahu au mizat pe o revoltă internă în Iran, însă protestele de masă nu s-au materializat.

Președintele american și-a schimbat poziția publică de la o zi la alta, declarând vineri că ar accepta menținerea unui lider religios la Teheran, cu condiția ca noua conducere să trateze Statele Unite și Israelul „în mod corect”.

Casa Albă identificase inițial oficiali iranieni pragmatici pentru o negociere rapidă, însă aceștia au fost uciși în timpul atacurilor inițiale asupra Teheranului.

„Atacul a avut un succes atât de mare încât a eliminat majoritatea candidaților. Toți sunt morți”, a declarat Donald Trump duminica trecută.

Deocamdată, structura de bază a puterii în Iran rămâne intactă, scrie NYT. Șefii ramurilor guvernamentale și mulți lideri politici de vârf sunt încă în viață, iar comandanții militari au fost înlocuiți.

Această situație i-a determinat pe Donald Trump și pe consilierii săi să caute o nouă strategie. După ce președintele a solicitat vineri „capitularea necondiționată” a Iranului, oficialii americani se pregătesc pentru un conflict care ar putea dura săptămâni întregi.

Deși președintele a afirmat că se va implica direct în alegerea unui succesor în cazul prăbușirii guvernului, oficialii americani se confruntă cu dificultatea de a identifica un lider care să fie dispus să colaboreze cu Statele Unite și care să aibă, în același timp, susținerea poporului iranian.

Rapoartele serviciilor de informații sugerează că, indiferent cine va prelua puterea, structura teocratică a guvernului va rămâne probabil neschimbată, potrivit NYT.

În acest context, unii oficiali de la Casa Albă avertizează că președintele s-ar putea grăbi să declare victoria, deși absența unor lideri iranieni docili — cauzată de eliminarea țintelor inițiale — indică faptul că administrația nu are o soluție imediată.

În absența unei soluții imediate la Teheran, Casa Albă, prin vocea purtătoarei de cuvânt Anna Kelly, a reiterat obiectivele centrale ale intervenției: „distrugerea rachetelor balistice și a marinei Iranului, eliminarea capacității de a înarma grupări proxy și împiedicarea acestuia de a obține arme nucleare”.