Criza carburanților: Stocurile de urgență depășesc 102%, susține Ministerul Energiei

Piața carburanților din România este stabilă și funcțională din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la marfă, iar stocurile de urgență sunt peste nivelul obligatoriu, potrivit unui comunicat transmis, joi, de Ministerul Energiei.

Instituția precizează că, în prezent, gradul de realizare al stocurilor de urgență depășește 102%, ceea ce oferă o marjă suplimentară de siguranță în contextul tensiunilor internaționale.

Prețul carburanților în benzinăriile din România a fost majorat din nou joi dimineață cu 10-15 bani pe litru pentru motorină și 10 bani pentru benzină. Sortimentul diesel premium, mai scump și potrivit pentru mașinile puternice, a depășit pragul de 10 lei pe litru în stațiile OMV.

Peste 2 milioane tone echivalent petrol în rezerve strategice

„Ca urmare a verificărilor, vă comunicăm că Ministerul Energiei gestionează stocuri de urgență de peste 2 milioane tone echivalent petrol (tep), în calitate de autoritate competentă pentru constituirea și menținerea rezervelor minime de țiței și de produse petroliere pentru situații de urgență în piața petrolieră. Gradul de realizare actualizat al stocurilor de urgență este de peste 102%”, se arată în comunicatul instituției.

Aceste rezerve sunt constituite pentru a răspunde unor eventuale disfuncționalități majore în aprovizionare, crize energetice sau situații de urgență.

Rezerve pentru 90 de zile de consum

Potrivit autorităților, stocurile de urgență aflate pe teritoriul României pot acoperi aproximativ 45 de zile de consum intern. La acestea se adaugă stocurile menținute în afara țării, prin mecanisme de delegare, care pot asigura încă o perioadă similară.

Astfel, în total, România dispune de rezerve suficiente pentru circa 90 de zile, susține ministerul energiei.

Ministerul precizează că titularii obligației de stocare trebuie să asigure permanent disponibilitatea fizică și accesibilitatea acestor rezerve pe întreaga perioadă de valabilitate a obligației legale.

Sistemul de constituire, menținere și monitorizare a stocurilor de urgență este aplicat la nivelul întregii Uniunea Europeană, fiind conceput pentru a proteja statele membre în cazul unor șocuri majore pe piața petrolieră.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis Guvernului și liderilor coaliției un set de propuneri pentru reducerea impactului conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România.

Propunerile au fost înaintate încă de săptămâna trecută și sunt în prezent analizate de instituțiile competente, urmând ca autoritățile să decidă asupra celor mai adecvate intervenții pentru menținerea stabilității pieței.