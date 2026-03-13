Măsurile propuse de Ministerul Energiei pentru combaterea crizei carburanților. Care sunt prețurile maximale preconizate

Ministerul Energiei a transmis liderilor partidelor din coaliția de guvernământ o serie de propuneri menite să reducă efectele scumpirii carburanțelor. Potrivit documentului obținut de HotNews, se ia în calcul reducerea sau chiar scutirea integrală de la plata accizei pe carburanți pentru anumite sectoare ale economiei, repornirea rafinăriei Lukoil sau declararea situației de criză pe piața țițeiului.

Documentul începe cu o prezentare a situației de pe piața internațională a petrolului, precum și a stocurilor de hidrocarburi de care dispune România și a surselor de achiziționare a acestora.

Plafonarea prețurilor, una dintre variante

Ministerul Energiei propune două măsuri de natură fiscală. Prima dintre ele este adoptarea unei ordonanțe de urgență privind declararea situației de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză.

În baza acestei ordonanțe s-ar putea impune un preț maximal pentru benzină și motorină, preț care să fie actualizat lunar prin hotărâre de Guvern. Plafonul propus deocamdată de Ministerul Energiei este de 8,41 lei/ litru la benzina standard și 8,86 lei/ litru la motorina standard.

Ministerul menționează „posibilitatea acordării unei subvenții în valoare de 0,25 lei/litru inclusiv TVA, operatorilor economici care comercializează benzină şi motorină către clienţii finali – persoane fizice şi juridice, precum şi către operatorii economici autorizaţi care achiziţionează carburanţii din depozite şi/sau staţii de distribuţie pentru consumul propriu sau pentru revânzare şi care acordă o reducere de preţ de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, la preţul de vânzare”.

Tot în baza OUG, exporturile de carburanți ar putea fi făcute doar cu aprobarea Ministerului Energiei.

Se propune ca măsurile acestea să se aplice pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitea prelungirii pe câte trei luni.

Reducerea accizelor doar pentru două domenii

A doua măsură de natură fiscală este acordarea unor ajutoare speciale pentru domenii ale economiei care depind în mod esențial de prețul carburanților.

Primul este cel al transporturilor rutiere: „Se propune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2025 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină utilizată drept combustibil pentru motor, în sensul prelungirii aplicării schemei până la data de 31 decembrie 2026, al majorării cuantumului ajutorului la 1 leu/litru și aplicare unui nivel redus al accizei de 1900 lei/1000 litri pentru motorina achiziționată în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2026.”

Impactul majorării cuantumului ajutorului pe litru este estimat la 561.000.000 lei. Astfel, se încearcă limitarea costurilor pe lanțul logistic ce ar duce la un impact direct asupra prețurilor din economie.

Al doilea domeniu vizat este cel al agriculturii, pentru care se propune scutirea integrală de la plata accizei pe motorină, ceea ce ar avea un impact mai mare asupra bugetului. „La nivelul accizei de 2,80 lei/litru, contravaloarea integrală a scutirii de acciză este estimată la 1.824.186.000 lei”, se spune în document.

Rafinăria Lukoil, un as din mâneca Guvernului

Pe lângă măsurile de natură fiscală, Ministerul Energiei menționează și o derogare temporară de la obligaţia de adaos de bioetanol în carburanți. „Se propune scăderea/eliminarea temporară, pentru perioada 1 martie – 31 mai 2026, a componentei BIO din carburanți (benzină și motorină)”, susține Ministerul Energiei.

În fine, mai este luată în calcul repornirea rafinăriei Lukoil-Petrotel de la Ploiești în luna aprilie, care să rafineze petrol din alte surse decât Rusia. Însă această din urmă propunere este condiționată de o evaluare prealabilă privind „fezabilitatea juridică, comercială, logistică și tehnică a acestei opțiuni.”

Oprirea rafinăriei a dus la o scădere cu 21% a producției de produse petroliere, scădere ce a trebuit compensată prin importuri.

Ministerul menționează că piața petrolieră din România se află sub „presiuni majore”, în condițiile unei dependențe ridicate față de importuri, de 9.000.000 tone pe an, producția internă ajungând la numai 2.800.000 de tone.

„Chiar dacă alți producători de petrol ar putea crește producția de țiței pentru a crește oferta pe piață, acest lucru nu se poate produce imediat”, se arată în documentul semnat de ministrul Bogdan Ivan.

Stocurile de urgență ale României sunt de 2.000.000 de tone, care pot asigura consumul intern pentru aproximativ 90 de zile.