Criza combustibililor provocată de războiul din Iran ameninţă producţia de orez în Asia

Câmpurile cu orez pregătite pentru recoltat sunt inactive, iar fermierii se gândesc să renunţe la semănatul orezului pentru sezonul următor, deoarece creşterea costurilor combustibilului şi a îngrăşămintelor din cauza războiului din Orientul Mijlociu afectează una dintre cele mai mari regiuni de cultivare a orezului din lume, relatează Agerpres citând agenția economică Bloomberg.

În Asia de Sud-Est, zeci de milioane de mici fermieri se luptă să găsească îngrăşăminte la preţuri accesibile, precum şi motorina necesară pentru tractoare, pompe de irigaţii şi plantatoare de orez. În Thailanda, unii fermieri lasă recolta în pământ, deoarece este prea scumpă să fie recoltată.

Lipsa combustibililor şi a îngrăşămintelor scoate în evidenţă modul în care războiul din Iran a răsturnat comerţul global şi a provocat îngrijorări cu privire la lipsa alimentelor. Pe lângă faptul că a dus la creşterea preţurilor petrolului, închiderea Strâmtorii Ormuz, care rămâne în mare parte blocată în pofida unui armistiţiu temporar, a blocat o rută vitală pentru livrările de îngrăşăminte şi combustibil, Asia fiind afectată în mod special.

„Sunt mulţi fermieri panicaţi”, a declarat Patrick Davenport, director la BRM Agro, un cultivator de orez în Cambodgia, unde aproximativ trei sferturi din populaţie trăieşte în zone rurale. Potrivit lui Davenport, unii fermieri sunt reticenţi să continue să planteze orez în această lună fără un profit garantat.

În Filipine, principalul importator de orez din lume şi, de asemenea, un important producător, producţia de orez ar putea scădea cu cel puţin 10% în acest an, susţine Raul Montemayor, managerul naţional al Federaţiei Cooperativelor Fermierilor Liberi. Aceasta ar putea însemna pierderea a aproximativ două milioane de tone de orez, având în vedere că producţia naţională este estimată la 20,3 milioane de tone.

„Aceasta este o posibilitate foarte mare, iar reducerea se va resimţi în timpul următorului sezon de recoltă, din septembrie sau octombrie”, a declarat Montemayor.

Orezul este un aliment de bază pentru mai mult de jumătate din populaţia lumii, precum şi un mijloc de trai pentru comunităţile rurale dintr-o regiune în care agricultura reprezintă încă o mare parte din activitatea economică. Fermierii care se luptă cu costurile mari cu inputurile, care s-au dublat sau chiar triplat, se trezesc acum presaţi şi de preţurile scăzute la care trebuie să îşi vândă produsele.

Afectate de stocurile mari, preţurile de referinţă pentru orezul alb thailandez au coborât, la sfârşitul lunii octombrie, la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu şi de atunci şi-au revenit doar parţial, petrecând cea mai mare parte a lunii trecute sub 400 de dolari pe tonă.

„Marjele sunt extrem de mici, ceea ce înseamnă că vor planta mai puţin”, a declarat Maximo Torero, economistul-şef al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, care a menţionat că o nouă închidere a strâmtorii Ormuz, timp de 20 până la 30 de zile, ar afecta oferta de alimente încă din a doua jumătate a anului. Lipsa de inputuri poate fi rezolvată doar dacă navele pot începe să se deplaseze din nou prin strâmtoare. „Nu văd nicio altă soluţie”, a spus Torero.

Lipsa inputurilor nu putea veni într-un moment mai prost pentru cultivatorii de orez din Asia de Sud-Est, mulţi dintre aceştia cultivând două sau mai multe culturi pe an şi care, în prezent, sunt între două sezoane. Recoltarea câmpurilor din sezonul secetos este în curs de desfăşurare, în timp ce începe plantarea pentru principalele culturi de orez din sezonul ploios în Thailanda şi Filipine.

„Acesta este momentul în care toate aceste costuri cu combustibilul încep să conteze foarte mult. Costurile cu îngrăşămintele vor conta foarte mult. Disponibilitatea va conta foarte mult”, a declarat Alisher Mirzabaev, specialist în analiza politicilor şi schimbările climatice la Institutul Internaţional de Cercetare a Orezului. „În ceea ce priveşte securitatea alimentară, suntem protejaţi de stocurile existente – dar nu ar trebui să fim indolenţi”, a avertizat Mirzabaev.

Întrucât perturbările ar putea să se prelungească, fermierii caută modalităţi creative de a-şi reduce dependenţa de îngrăşămintele şi combustibilii importaţi. Unii trec de la orez la porumb, care necesită mai puţină apă de la maşinile de irigat alimentate cu motorină. BRM, compania din Cambodgia, a decis să accelereze planurile de majorare a producţiei de îngrăşăminte bio-organice şi caută furnizori de tractoare electrice şi pompe de apă alimentate cu energie solară pentru a reduce consumul de combustibil.

Însă opţiunile sunt limitate pentru mulţi alţi fermieri care depind de orez pentru a-şi asigura mijloacele de trai, lăsându-le puţine alternative decât să continue să planteze, chiar dacă asta înseamnă să absoarbă pierderile.

„Nu avem de ales. Trebuie doar să riscăm şi să plantăm din nou, decât să lăsăm pământul în pârloagă”, a spus Ruel Bantugan, un cultivator de orez din provincia Bataan din Filipine.