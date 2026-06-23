Criza de carburanți provocată în Rusia de atacurile ucrainene a ajuns până în Siberia

Atacurile ucrainene asupra logisticii maritime și a rutelor de aprovizionare au declanșat o criză a combustibilului în Crimeea și teritoriile ucrainene aflate sub controlul forțelor de invazie, aceasta extinzându-se acum adânc în interiorul Rusiei, relatează marți agenția Reuters.

Kievul și-a intensificat atacurile aeriene asupra infrastructurii energetice a Rusiei, lovind ținte aflate până în Siberia, la peste 2.000 de kilometri de linia frontului, și afectând disponibilitatea benzinei și motorinei în Rusia, al treilea cel mai mare producător de petrol din lume.

Criza combustibilului s-a extins din Crimeea anexată de Rusia către regiunile din est și a ajuns inclusiv în regiunea Omsk, din sud-vestul Siberiei, aproape de granița cu Kazahstanul.

Guvernatorul regiunii Omsk, aflată la aproximativ 2.500 de kilometri sud-est de Moscova, a anunțat că aceasta limitează vânzările de combustibil.

Guvernatorul Vitali Hoțenko a scris luni seara pe pagina sa de Telegram că măsura a fost luată „pentru a evita specula și crearea artificială a unei cereri în panică la benzinării”. El a adăugat că vânzările de benzină vor fi limitate la 40 de litri pentru fiecare automobil, iar cele de motorină la între 80 și 200 de litri, în funcție de locație.

În schimb, vânzările pentru alimentarea canistrelor vor fi interzise complet, potrivit guvernatorului local.