Skip to content
Actualitate

„Criza de identitate va fi remediată”. În Germania stagnării economice, partidul AfD atacă „gândirea modernă” și fixează un dușman mai puțin obișnuit

Adrian Cochino
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) poate obține majoritatea absolută la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, care vor avea loc pe 6 septembrie. Programul său cultural atacă mișcarea Bauhaus, cultura comemorării Holocaustului și diversitatea în artă.

  • La un secol de la înființarea sa ca centru radical al designului modernist, școala Bauhaus a devenit o țintă a partidului de extremă dreapta AfD, care speră să ajungă la guvernare în landul Saxonia-Anhalt.
  • AfD vrea o „nouă politică culturală patriotică” menită să restabilească încrederea germanilor și respinge „gândirea modernă”.
  • Stabilirea școlii Bauhaus drept țintă ar putea părea mai puțin obișnuită pentru oamenii preocupați de alte probleme, inclusiv cele economice, dar explicația acestei alegeri a AfD este clară.