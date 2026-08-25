Germania, în fața unui cutremur politic în septembrie. AfD, partidul de extremă dreapta, se pregătește de guvernare. Ce înseamnă asta

O victorie a Alternativei pentru Germania la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, care vor avea loc luna viitoare, ar spulbera un consens politic care durează de zeci de ani în Germania și ar avea efecte în întreaga Uniune Europeană.

AfD va forma guvernul în Saxonia-Anhalt, a declarat duminică Alice Weidel, co-lidera partidului, citată de Reuters.

Sosirea AfD la guvernarea acestui land va oferi partidului posibilitatea de a-și impune programul politic acolo și de a încerca să influențeze politica la nivel federal.

O victorie a AfD ar putea de asemenea să dea un semnal pozitiv că partidelor naționaliste din țări precum Franța, Italia, Spania și Polonia, care se pregătesc de asemenea să aibă alegeri.

De ce Saxonia-Anhalt

Succesul previzibil al AfD în Saxonia-Anhalt a fost alimentat de anumite condiții economice, culturale și sociale, care rezultă în principal din dezavantajele structurale din Germania de Est.

Analistul german Tizian Stocker a explicat că acest land are a doua cea mai mare rată a sărăciei din Germania, iar economia locală, deja fragilă, se află sub o presiune semnificativă, în condițiile în care la orizont se profilează închiderea unor fabrici.

Prin urmare, AfD profită de temerile larg răspândite legate de declinul social.

Populația din Saxonia-Anhalt este concentrată în principal în zonele rurale, ai căror locuitori reprezintă, în general, un segment demografic-cheie pentru populiștii de dreapta.

Un alt factor esențial pentru succesul partidului este exploatarea strategică a identității est-germane.

Abordând percepția larg răspândită că Germania de Est nu beneficiază de recunoaștere – aproape două treimi din populația din Saxonia-Anhalt se consideră „cetățeni de mâna a doua” –, AfD se poate prezenta ca o alternativă credibilă la sistemul politic consacrat.

Pentru prima dată la guvernare

Analizele electorale confirmă regulat ascensiunea partidului de extremă dreapta din Germania și cel mai bun moment al acestuia pare într-adevăr aproape.

Un sondaj recent realizat de Infratest dimap în Saxonia-Anhalt arată că AfD ar primi 41% din voturi în acest stat luna viitoare, cu mult înaintea celor 24% cu care este creditat Partidul Creștin-Democrat (CDU), formațiunea conservatoare a cancelarului Friedrich Merz.

Ținând cont de pragul de reprezentare din Germania, care exclude partidele ce obțin mai puțin de 5% din voturi, un scor între 40 și 45% ar putea să asigure AfD o majoritate absolută în parlamentul din Saxonia-Anhalt.

Iar luna septembrie e lungă. Saxonia-Anhalt este primul dintre cele trei landuri care organizează alegeri în această lună. Berlinul și Mecklenburg-Pomerania de Vest vor vota pe 20 septembrie.

În Mecklenburg-Pomerania de Vest, AfD este de asemenea pe primul loc, cu 35,9% din voturi, urmat de social-democrați (SPD) cu 28,9%.

Deloc surprinzător, AfD se află, de asemenea, în fruntea sondajelor naționale privind intențiile de vot, deși cu o marjă mai mică.

Cel mai recent sondaj „Politbarometer” realizat de Forschungsgruppe Wahlen plasează partidul la 27%, comparativ cu 22% pentru blocul CDU/CSU.

Unde de șoc

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un think-tank cu sediul la Washington, a subliniat că instalarea AfD la guvernare în Saxonia-Anhalt ar constitui, în sine, un șoc pentru spectrul ideologic.

În ciuda rezultatelor bune obținute în unele alegeri regionale anterioare, AfD nu a reușit încă să intre într-un guvern regional sau federal, deoarece toate celelalte partide majore au exclus orice cooperare cu acesta.

Weidel a afirmat că refuzul CDU de a colabora cu AfD – prin invocarea așa-numitului „cordon sanitar” – slăbește tabăra conservatoare și va pune, în cele din urmă, partidul său în poziția de a guverna la nivel național.

AfD susține de mult timp că acest „cordon sanitar” este nedemocratic, în timp ce CDU afirmă că această politică este necesară deoarece AfD reprezintă o amenințare la adresa principiilor fundamentale ale Germaniei și a ordinii sale constituționale.

O victorie la nivel de land în Saxonia-Anhalt ar putea avea efecte în lanț în întreaga țară, creând un impuls pentru o prezență ridicată la vot a AfD în alegerile din Mecklenburg-Pomerania de Nord și Berlin.

Înainte de alegerile naționale programate pentru 2029 vor mai avea loc încă șase alegeri regionale. Guvernarea la nivel regional ar putea contribui la normalizarea imaginii partidului în ochii potențialilor alegători și ar putea semnala că guvernarea în Bundestag este acum la îndemână.

Dacă ponderea voturilor pentru AfD crește la nivel de land, opțiunile pentru formarea unei coaliții fără AfD la nivel național devin din ce în ce mai limitate.

Sprijinul popular atât pentru CDU, cât și pentru SPD a scăzut și mai mult după alegerile din 2025 și, dacă tendințele actuale se mențin, o coaliție de guvernare ar necesita trei parteneri și s-ar putea să nu obțină nici măcar o majoritate absolută.

Efecte practice

Ajuns la guvernare în Saxonia-Anhalt, AfD ar putea pune în practică o parte din programul său politic, care se concentrează pe restricționarea imigrației, promovarea familiei, educația, securitatea internă și identitatea culturală.

Cele 16 landuri ale Germaniei exercită autoritate constituțională asupra educației, poliției, radiodifuziunii publice și administrației civile regionale.

Măsurile propuse de AfD la nivel de land includ revizuirea programei școlare de istorie pentru a pune accentul pe „realizările” Germaniei în detrimentul crimelor de război comise de aceasta, reducerea finanțării inițiativelor împotriva rasismului, îndepărtarea steagurilor Pride și rescrierea mandatelor care guvernează televiziunile și posturile de radio publice.

Un guvern condus de AfD ar putea exploata criteriile de recrutare din sectorul public la nivel de land și ar putea face numiri politice care să favorizeze candidații aliniați ideologic.

În ceea ce privește imigrația, multe dintre măsurile propuse de AfD, cum ar fi utilizarea închisorilor obișnuite pentru detenția în vederea expulzării, sunt incompatibile cu Constituția federală și cu tratatele UE.

Cu toate acestea, anumite măsuri care vizează instituții ale căror competențe se află la nivel de land, precum poliția sau proiectele privind o „poliție de expulzare”, ar putea fi totuși aplicabile, având efecte concrete asupra vieții persoanelor din regiune.

La nivel federal, câștigarea unui guvern de land i-ar oferi, de asemenea, partidului AfD locuri în Bundesrat, camera superioară a parlamentului care reprezintă landurile. Acest lucru nu i-ar permite să blocheze legislația în mod unilateral, dar ar putea prezenta noi inițiative politice și ar putea perturba consensul.

AfD ar dobândi o putere reală de blocaj abia după ce ar ajunge la guvernare în mai multe landuri, dar chiar și cu un singur land ar câștiga cel puțin vizibilitate – putând prezenta propuneri pe care Bundesratul să le analizeze și să le supună la vot, ar putea aduce în dezbaterea națională cerințele landurilor, cum ar fi cele privind azilul.

Într-un interviu acordat în luna mai HotNews, Tudor Dan Ancuța, consilier parlamentar în Bundestag și analist politic, a observat că guvernarea de land ar aduce AfD alte avantaje.

„Germania are servicii secrete care au și diviziuni regionale. Și atunci o să ai un prim ministru de la AfD, un ministru de interne de la AfD, care decid cine este următorul șef al echivalentului SRI din Saxonia-Anhalt”, a spus el.

Nivelul european

Efectele ar putea fi văzute și la nivelul UE, unde partidul este momentan mai degrabă marginalizat în cadrul Parlamentului European, unde conduce grupul Europa Națiunilor Suverane, care include partidele Reconquista din Franța și Viitorul Național din Italia.

Dar, observă The Guardian, un peisaj politic german din ce în ce mai fragmentat ar submina rolul Berlinului ca motor al integrării europene, afectând procesul decizional în domenii-cheie precum politica de mediu – ținând cont că AfD respinge necesitatea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice.

În alte domenii pe care actualul consens european le consideră esențiale, precum politica față de Ucraina, ostilitatea unui AfD mai influent față de acordarea de ajutor militar suplimentar pentru Kiev și dorința sa de a normaliza relațiile cu Moscova ar putea sprijini în mod direct eforturile Rusiei de a submina unitatea occidentală.

În cele din urmă, au subliniat analiștii, o victorie a AfD ar putea semnala că întreaga Europă este gata să fie guvernată de partidele naționaliste, asta oferind un impuls grupărilor prietene din țări precum Franța, Italia, Spania și Polonia, unde vor avea alegeri în următorul an și jumătate.

Tudor Dan Ancuța a subliniat că alegerile regionale din Germania „setează cumva și scena unui discurs pentru 2027 în toată Europa, în ideea că, uite, în sfârșit a reușit extrema dreaptă în Germania, urmează alte țări, Franța și tot așa”.

„Inclusiv România, dacă e să se ajungă, cine știe, la alegeri anticipate”, a adăugat el.