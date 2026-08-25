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Bucurie la sediul Afd după alegeri, Foto: Jörg Carstensen / DPA / Profimedia
Actualitate

Germania, în fața unui cutremur politic în septembrie. AfD, partidul de extremă dreapta, se pregătește de guvernare. Ce înseamnă asta

Adrian Cochino
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O victorie a Alternativei pentru Germania la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, care vor avea loc luna viitoare, ar spulbera un consens politic care durează de zeci de ani în Germania și ar avea efecte în întreaga Uniune Europeană.

  • Partidul de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) crede într-o victorie decisivă la alegerile regionale de pe 6 septembrie din Saxonia-Anhalt.
  • Instalarea AfD pentru prima oară la guvernarea unui land va avea avea efecte practice imediate.
  • Ce semnal va da un astfel de rezultat la nivel european.