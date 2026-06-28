Criza de infrastructură IA frânează giganții tech: Google limitează folosirea Gemini de către Meta

Google a impus restricții asupra utilizării de către Meta a modelelor sale de inteligență artificială Gemini, după ce compania de social media a solicitat o capacitate de calcul mai mare decât cea pe care grupul tehnologic rival o putea oferi, a relatat duminică Financial Times, scrie Reuters.

Google, deținută de Alphabet a informat Meta în luna martie că nu poate satisface în totalitate cererea de capacitate Gemini pe care compania dorea să o achiziționeze, a relatat FT, adăugând că acest deficit a perturbat și a întârziat unele dintre proiectele interne de IA ale Meta.

Conform publicației britanice, și alți clienți ai Google au fost, de asemenea, afectați, deși într-o măsură mai mică. Meta a fost afectată în mod deosebit din cauza cererii sale excepțional de mari pentru modelele Google, a menționat FT.

Meta folosește Gemini în special pentru moderarea de conținut, suportul tehnic și relațiile cu clienții.

Deoarece Google nu mai poate oferi volumul uriaș de procesare cerut de Meta, compania lui Mark Zuckerberg le-a cerut angajaților să fie mai zgârciți cu folosirea instrumentelor de inteligență artificială.

Reuters precizează că nu a putut verifica imediat informația, care citează surse familiarizate cu situația. Google și Meta nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii în afara programului de lucru.

Chiar dacă companiile continuă să cheltuiască miliarde pe cipuri și centre de date, acestea se confruntă în continuare cu dificultăți în asigurarea unei puteri de calcul suficiente pentru a susține cererea tot mai mare de servicii de IA.

Veniturile Google Cloud au crescut la 20 de miliarde de dolari în primul trimestru încheiat în martie, dar directorul executiv Sundar Pichai a declarat că limitările puterii de calcul au împiedicat o creștere și mai mare și au contribuit la aproape dublarea volumului de comenzi restante ale diviziei de cloud de la un trimestru la altul.