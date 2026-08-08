Criza din Ceuta adâncește ruptura dintre Roma și Madrid. După sfidarea Italiei, Spania suspendă Schengen

Guvernul spaniol a decis să restabilească, începând de sâmbătă, controalele la frontierele cu Italia, după ce autoritățile italiene au refuzat să renunțe la verificările impuse călătorilor proveniți din Spania, în contextul crizei migratorii din orașul spaniol Ceuta, transmite EFE.

Madridul solicitase autorităților italiene să ridice aceste controale până la sfârșitul zilei de duminică, avertizând că, în caz contrar, Spania va adopta măsuri „proporționale” pentru protejarea intereselor și demnității cetățenilor săi, scrie Agerpres.

Controalele spaniole sunt în vigoare de la ora 00:00 a zilei de sâmbătă, 8 august, și vor consta în verificarea aleatorie a identității și cetățeniei călătorilor, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. În cazul cetățenilor statelor terțe va fi verificat și permisul de ședere.

Măsurile vor rămâne în vigoare până la ora 00:00 a zilei de 7 septembrie, cu excepția situației în care condițiile care au determinat introducerea lor se vor schimba. Autoritățile spaniole precizează că principala cauză o reprezintă menținerea controalelor instituite de Italia.

Italia a invocat motive de „securitate națională”

Italia a introdus aceste verificări la 1 august, după intrarea masivă a migranților în Ceuta, teritoriu spaniol situat în nordul Africii. Autoritățile italiene au justificat decizia prin motive de ‘securitate națională’.

Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, a declarat că ‘nu există niciun motiv’ pentru menținerea controalelor italiene la frontierele aeriene și maritime cu Spania. El a susținut că situația migratorie din Ceuta s-a stabilizat și se află sub control.

Potrivit ministrului, majoritatea persoanelor care au intrat ilegal în oraș au fost returnate în Maroc, iar niciunul dintre migranții care au ajuns în Ceuta nu a reușit să ajungă în Peninsula Iberică.

Guvernul italian, condus de Giorgia Meloni, a respins însă solicitarea Madridului și a anunțat că va menține suspendarea aplicării Acordului Schengen în relația cu Spania și controalele asupra călătorilor proveniți de pe teritoriul spaniol.

Într-un comunicat, executivul italian a precizat că nu acceptă „ultimatumuri sau impuneri străine” în ceea ce privește securitatea națională și controlul frontierelor. Roma a transmis că decizia va fi reevaluată doar atunci când va exista certitudinea că nu există riscuri pentru securitatea Italiei, inclusiv în ceea ce privește terorismul, o nouă creștere a fluxului migrator și deplasarea migranților aflați ilegal pe teritoriul european.

Criza din Ceuta

Criza din Ceuta a izbucnit la sfârșitul lunii iulie, când aproximativ 72.000 de persoane din Maroc ar fi intrat ilegal în oraș, ele mai multe ajungând acolo după ce au traversat înot. Potrivit Institutului de Medicină Legală din Ceuta, cel puțin 82 de persoane și-au pierdut viața în timpul tentativelor de traversare.

De partea marocană, bilanțul oficial indică 14 persoane decedate și 236 de răniți. Unele organizații neguvernamentale estimează însă că numărul total al victimelor ar putea ajunge la 141, dacă sunt incluse și decesele înregistrate în Melilla, celălalt teritoriu spaniol din nordul Africii.