„Criza din Groenlanda a găsit România în cea mai proastă formă”. Profesorul Armand Goșu, despre ce nu se vede la București

În mijlocul disputelor legate de intenția lui Trump de a anexa insula arctică, autoritățile române par înghețate. „Această criză fără precedent în relația transatlantică a găsit Bucureștiul paralizat de probleme interne teribile“, spune profesorul Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic, într-un interviu pentru HotNews, pe care îl puteți citi integral în ediția de marți, 20 ianuarie, a newsletter-ului „Rațiunea, înapoi!”

Intenția fermă a președintelui Donald Trump de a obține Groenlanda „într-un fel sau altul” „va avea un impact teribil asupra securității globale, dar nu în sensul sugerat de liderul de la Casa Albă”, explică Armand Goșu, care predă Istoria politică și diplomatică a Imperiului Rus și a URSS la Facultatea de Științe Politice a Universității din București.

Armand Goșu. Foto: Inquam Photos / George Călin

„Relația transatlantică – piatră de temelie a lumii postbelice – este amenințată astăzi mai mult ca niciodată, în condițiile în care SUA își amenință aliații, de o manieră în care n-o face nici cu adversarii săi potențiali, pe care-i invocă în cazul Groenlandei, China și Rusia. Tensionarea relației dintre SUA și Europa, urmată de ruperea alianței occidentale, de îndepărtarea Americii de Europa, este cel mai important proiect politic al lui Putin”, avertizează expertul. Cu toate acestea, de la București criza din Groenlanda pare să nu se vadă.

„În recentul discurs al președintelui în fața șefilor misiunilor diplomatice acreditați în România, de acum câteva zile, Groenlanda nu este menționată. Iar relația cu SUA este practic neschimbată, parteneriatul strategic cu SUA rămâne un pilon fundamental sau linie fundamentală… ceva cu fundamental, oricum. Sintagma este preluată din discursurile foștilor președinți, de parcă nimic nu s-ar fi schimbat. Trei zile mai târziu, duminică, cu câteva ore înaintea întâlnirii de la Bruxelles a ambasadorilor statelor membre, președintele a publicat un comunicat, ceva cu I am deeply concerned, și a cerut reluarea dialogului diplomatic. Un text rămas prin sertarele de la Cotroceni de pe vremea lui Ion Iliescu”, spune Armand Goșu, care subliniază că desfășurarea evenimentelor internaționale „a găsit România în cea mai proastă formă, lucru de neimaginat acum un deceniu”.

Abonați-vă la newsletterul „Rațiunea, înapoi!” pentru a afla de ce vor fi următoarele zile și săptămâni decisive și până unde s-ar putea ajunge.