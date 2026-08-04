Criza energetică: Premierul Bolojan le cere magazinelor și restaurantelor să facă economie, dar statul le amendează dacă nu țin frigiderele pornite

Magazinele alimentare pot muta în afara orelor de vârf doar 5-10% din consumul lor de electricitate, iar restaurantele spun că nu își pot programa activitatea în funcție de momentele în care sistemul energetic este mai puțin solicitat. Frigiderele, congelatoarele și camerele frigorifice trebuie să funcționeze permanent, iar oprirea lor temporară poate compromite produsele și, în unele cazuri, poate genera un consum mai mare la repornire.

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