Criza migranților din Ceuta înveninează relațiile dintre Madrid și Roma. „În loc să-și facă griji de noi, Spania ar trebui să se îngrijoreze de Maroc”

Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, consideră că, în ceea ce priveşte criza migraţiei din exclava spaniolă Ceuta, Spania ar trebui să fie îngrijorată de Maroc, nu de Italia, deoarece Marocul este ţara „de unde provin problemele”, informează sâmbătă EFE, preluată de Agerpres.

„În loc să-şi facă griji de noi, Spania ar trebui să se îngrijoreze de Maroc: de acolo provin problemele, nu din controalele noastre, care servesc scopului tuturor de a împiedica imigranţii ilegali şi, chiar mai rău, potenţialii terorişti, să ajungă în Europa”, a declarat Tajani într-un interviu acordat ziarului Corriere della Sera.

Acordul Schengen a fost suspendat între Italia și Spania

Relaţiile dintre Italia şi Spania trec printr-un moment tensionat în urma crizei migraţiei din Ceuta, deoarece guvernul Giorgiei Meloni a decis să suspende temporar acordul Schengen cu Spania şi să aplice controale în porturi şi aeroporturi călătorilor din ţara iberică din cauza unei „probleme de securitate” în faţa afluxului masiv de imigranţi ilegali.

După ce a cerut fără succes Romei să ridice aceste controale, Madridul a răspuns cu aceeaşi măsură, suspendând Acordul Schengen cu Italia şi reinstituind controalele asupra călătoriilor de pe teritoriul italian.

Întrebat dacă Italia va menţine suspendarea acordului UE de liberă circulaţie, Tajani a declarat că „vom vedea dacă alarmele sunt întemeiate şi apoi vom decide”, referindu-se aparent la posibilitatea unui alt aflux masiv de migranţi ilegali în Ceuta în acest weekend.

„Dar fără a dramatiza situaţia”, a adăugat şeful diplomaţiei italiene, care a menţionat că Italia a suspendat Acordul Schengen cu Slovenia timp de doi ani, „deoarece este o altă poartă de acces către Italia şi Europa care este în pericol”.

Acuzații la adresa lui Pedro Sanchez

Referitor la anunţul că Germania va returna Italiei imigranţii ilegali care au intrat pe la graniţele sale, Tajani a indicat că această problemă este dezbătută în aşteptarea deciziei Europei privind aplicarea tratatului privind migraţia, dar a negat că există tensiuni între Roma şi Berlin pe această temă.

„Nu există niciun conflict între noi; avem acelaşi obiectiv: da afluxurilor regulate, chiar şi la scară largă, dacă este necesar, de lucrători străini. Nu măsurilor precum amnistiile în masă ale lui (Pedro) Sanchez (prim-ministrul spaniol), care stimulează sosirea oamenilor, chiar şi a celor disperaţi sau cu intenţii rele”, a adăugat Tajani.

Spania a intensificat prezenţa poliţiei şi a armatei în exclava sa nord-africană Ceuta, pe fondul mesajelor de pe reţelele de socializare care încurajau migranţii să încerce o altă încălcare masivă a frontierei sâmbătă, la două săptămâni după ce zeci de mii de persoane au intrat în oraş în grabă, aminteşte Reuters.

Pază întărită în Ceuta

Soldaţi în uniformă de luptă au stat de pază în faţa supermarketurilor şi a clădirilor oficiale vineri seara, în timp ce maşinile de poliţie patrulau intens principalele bulevarde ale exclavei. Cu toate acestea, cafenelele în aer liber erau pline de clienţi, iar zona centrală a oraşului era calmă în comparaţie cu scenele tensionate din zilele care au urmat evenimentelor din 30 iulie.

De cealaltă parte a frontierei, zeci de membri ai forţelor de securitate marocane îmbrăcate în negru supravegheau plaja din Fnideq, de unde au plecat înot mulţi migranţi către Ceuta. Cel puţin 96 de persoane au murit în tentativă, iar peste 72.000 au reuşit să intre în Ceuta, potrivit estimărilor guvernului spaniol. Aproximativ 5.000 de migranţi au rămas în Ceuta, potrivit unui oficial spaniol.

Deşi marea majoritate a acestora s-au întors voluntar în Maroc la scurt timp după aceea, criza a declanşat o ruptură în cadrul Uniunii Europene şi a alimentat retorica antiimigraţie în rândul partidelor de extremă dreapta din întreaga lume.

Spania a instalat de atunci o barieră maritimă şi a trimis peste 500 de ofiţeri de poliţie suplimentari de pe continent. Ministerul de Interne a declarat că aceştia vor rămâne atât timp cât situaţia o va impune.

Pe de altă parte, în săptămânile dinaintea sosirii a peste 70.000 de migranţi în Ceuta, lucrătorii de la graniţă au avertizat guvernul central al Spaniei că tot mai mulţi oameni, stimulaţi de reţelele de socializare, sosesc pe mare, adăugând că se tem de o escaladare. Guvernul spaniol nu a ţinut cont de avertismentele lor şi a luat puţine măsuri, au declarat aceştia pentru Reuters.

Guvernul spaniol, acuzat că a ignorat pericolul

O hotărâre judecătorească spaniolă, publicată pe 29 iunie, a stabilit că migranţii pot fi respinşi imediat la intrarea în Ceuta doar dacă traversează o barieră fizică, specificând că oricine înoată spre exclavă nu face acest lucru.

Vestea despre această hotărâre şi videoclipurile cu migranţii care intră cu succes în Ceuta au încurajat tot mai mulţi oameni să-şi încerce norocul.

Guvernul spaniol a dat vina pentru afluxul de migranţi din 29-30 iulie pe dezinformarea despre hotărâre răspândită de reţelele criminale.

Cu toate acestea, avertismentele publice şi private emise de sindicatele care reprezintă lucrătorii frontalieri, consultate de Reuters, subliniază faptul că autorităţile spaniole au fost avertizate cu câteva săptămâni înainte că sosirile în exclava din Africa de Nord ar putea creşte şi au îndemnat la măsuri urgente.

Întrebat despre comentariile conform cărora Spania nu a acţionat la timp, un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne spaniol a declarat că autorităţile au studiat diverse opţiuni după decizia instanţei înainte de a instala o barieră plutitoare în mare la 1 august.