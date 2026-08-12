„Sunt super-spaniole și nu pot fi atinse”. Răspunsul tranșant al Madridului, după declarația făcută în premieră de Maroc de la izbucnirea crizei din Ceuta

Reprezentanții guvernului de la Madrid au declarat, miercuri, că suveranitatea spaniolă asupra enclavelor Ceuta și Mellila de pe coasta marocană a Mării Mediterane nu poate fi pusă în discuție, într-o replică la afirmațiile ministrului marocan al justiției, care reiterase revendicările de suveranitate ale Rabatului, a scris Reuters.

Marți, în cadrul unor declarații făcute de ministrul Abdellatif Ouahbi la Asharq TV, Rabatul a abordat pentru prima oară subiectul suveranității asupra celor două enclave spaniole de când a avut loc criza din Ceuta, care în finalul lunii iulie a fost vizată de un val de zeci de mii de migranți ilegali.

Ouahbi a susținut că Marocul a ridicat întotdeauna această problemă în negocierile cu Spania, cu obiectivul pe termen lung de găsire a unei soluții prin dialog.

„Ceuta și Melilla sunt super-spaniole și nu pot fi atinse”

De când și-a dobândit independența, în 1956, Marocul a considerat Ceuta și Melilla ca fiind ocupate de Spania, susținând că suveranitatea ar trebuie transferată în cele din urmă Rabatului. De partea cealaltă, Madridul le consideră parte integrantă a teritoriului spaniol încă din secolele 17, respectiv 15.

„Ceuta și Melilla nu sunt doar spaniole; sunt super-spaniole și nu pot fi atinse”, le-a spus ministrul spaniol al Apărării, Margarita Robles, reporterilor din Ceuta, care o întrebaseră despre afirmațiile făcute de Ouahbi.

„Orice atac asupra Ceutei și Melillei este un atac asupra Spaniei în ansamblul său. Nu trebuie să se mai întâmple niciodată”, a adăugat ea, referindu-se la criza de la frontieră.

În linii mari, guvernul spaniol lăudase autoritățile marocane pentru modul în care au cooperat pentru repatrierea migranților, punând criza pe seama mafiilor care fac trafic de persoane.

Într-o declarație separată, Ministerul de Externe al Spaniei a declarat că integritatea teritorială a țării „nu a fost și nu va fi niciodată discutată cu nimeni”.

Îngrijorări privind o potențială nouă criză la frontieră

Tot miercuri, Ministerul de Interne al Marocului a declarat că a sporit securitatea în apropierea frontierelor cu Ceuta și Melilla din cauza apelurilor online pentru o nouă încercare de trecere în masă în data de 15 august, avertizând că îi va cerceta penal pe organizatori și pe participanți.

„Ministerul face apel la toată lumea să rămână vigilentă și responsabilă și să nu se lase atrasă de astfel de apeluri suspecte și înșelătoare, având în vedere riscurile pe care le pot reprezenta pentru viața oamenilor”, a declarat ministerul, îndemnând totodată Spania să accelereze repatrierea minorilor marocani neînsoțiți din Ceuta.

Săptămâna trecută, ministrul spaniol al tineretului, Sira Rego, declara că Madridul va evalua propunerea Marocului de repatriere a copiilor de la caz la caz.