Criză socială masivă în Rusia: Veteranii fac prăpăd acasă, odată întorși de pe frontul din Ucraina. Moscova bagă cazurile sub preș

Aproximativ 700.000 de militari ruși se află în prezent pe linia frontului, iar 137.000 s-au întors deja acasă, potrivit The Moscow Times. Experții atrag atenția că Rusia se va confrunta cu un test social amplu în momentul în care acești oameni vor reveni în viața civilă.

„Veteranii de război întâmpină adesea dificultăți de reintegrare chiar și atunci când beneficiază de sprijin psihologic și programe de reabilitare. Absența acestora în Rusia va îngreuna și mai mult procesul”, a declarat dr. Jenny Mathers, lector la Universitatea Aberystwyth, citată de The Moscow Times.

