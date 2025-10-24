Croația reintroduce armata obligatorie. Cât durează stagiul militar și cine va fi chemat să îl facă

Parlamentul croat a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008, noul serviciu constând în două luni de instrucție militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani, relatează agențiile de presă HINA și EFE, citate de Agerpres.

Primele recrutări vor începe înainte de sfârșitul anului în curs, iar primii soldați încorporați conform noului serviciu militar obligatoriu sunt așteptați să sosească în cazărmile din Knin, Slunj și Pozega la începutul anului viitor.

Toți tinerii croați în vârstă de 18 ani trebuie să se înregistreze în evidențele militare și vor fi chemați pentru efectuarea stagiului militar obligatoriu în anul calendaristic în care împlinesc 19 ani, după ce sunt supuși unui examen medical pentru a se determina aptitudinea lor pentru serviciul militar.

Recruții vor primi o soldă de 1.100 euro/lună

Femeile nu sunt obligate să efectueze serviciul militar și nici să se înregistreze în evidențele militare, dar pot participa în mod voluntar la instrucția militară de bază.

În perioada efectuării serviciului militar, recruții vor primi o soldă de 1.100 de euro pe lună și această perioadă va fi considerată vechime în muncă.

În mod excepțional, cei cu vârste cuprinse între 19 și 30 de ani pot fi de asemenea chemați pentru serviciul militar obligatoriu dacă acesta le-a fost amânat pe perioada studiilor sau, în cazul sportivilor, pentru participarea la competiții internaționale.

Cei care refuză efectuarea serviciului militar din motive religioase sau morale pot declara o obiecție de conștiință și vor efectua trei sau patru luni de instrucție de bază în protecția civilă sau în alte activități în folosul comunității.

Croația este membră a UE și NATO și a atins anul trecut obiectivul Alianței de a aloca apărării un buget de 2% din PIB, pe care intenționează să-l crească la 2,5% până în 2027.