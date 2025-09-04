Crypto la români: Mare bucurie când le-a votat Parlamentul scutirea fiscală, dar pe urmă s-au pomenit cu impozit mai mare. Ca în bancul cu stafia: „Na o cocoașă!”

Românii care fac bani din tranzacții cu criptomonede s-au bucurat degeaba când parlamentarii au votat o scutire de impozit, înainte de alegeri. Scutirea decisă de Parlament la câștigurile din tranzacțiile cu monede virtuale nu s-a mai aplicat, iar acum crypto investitorii noștri s-au trezit și cu o majorare de impozit. Am pus cap la cap ceea ce s-a întâmplat, e ca-n bancul ăla vechi cu stafia: „Na o cocoașă!”. Dacă nu-l știți, citiți articolul până la sfârșit…

Citește mai departe pe StartupCafe…