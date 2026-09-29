Un ministru UDMR admite deschis că guvernul lui Mureșan nu are șanse să treacă, dar respinge o coaliție cu PSD: „Nu este fezabilă”

Cseke Attila, propus pentru funcția de ministru UDMR al Dezvoltării, a declarat marți, după audierea din Parlament, că Guvernul Mureșan nu va fi învestit dacă pozițiile luate astăzi de parlamentari în grupurile reunite se vor reflecta în votul de miercuri.

„Eu cred că nu va fi învestit (n.r. Guvernul Mureșan). Dacă votul de mâine va reflecta ceea ce grupurile parlamentare au spus până acum, se prefigurează că acest guvern nu poate fi investit. Sigur, domnul președinte Dan poate nominaliza un nou premier desemnat și se va discuta pe acea nominalizare”, a spus Cseke Attila.

Liderul UDMR a reafirmat că formațiunea susține refacerea coaliției cu cele patru partide care au format anterior majoritatea.

„Noi susținem în continuare ceea ce am susținut din mai anul acesta, anume acela că varianta cea mai bună este refacerea coaliției cu cele 4 partide”, a declarat Cseke.

El a exclus, cel puțin în acest moment, o formulă de guvernare PSD-UDMR.

„PSD-UDMR nu este o variantă fezabilă pentru noi astăzi”, a spus Cseke Attila.

Cseke Attila a primit aviz favorabil pentru funcția de ministru al Dezvoltării. 23 de parlamentari au votat „pentru”, doi „împotrivă”, iar 15 legiuitori s-au abținut.

El a condus Ministerul Dezvoltării în Guvernul Bolojan și a rămas ministru interimar după demiterea Executivului.