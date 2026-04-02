CSM cere Guvernului deblocarea angajărilor de judecători și grefieri: „Este o sfidare a puterii judecătoreşti”. Câte posturi sunt neocupate

Secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii anunță că a cerut, pentru a patra oară de la începutul anului, ca Guvernul și Ministerul Justiției să demareze procedura de ocupare a unor posturi vacante de judecători și grefieri, în condițiile în care sistemul judiciar se confruntă cu un deficit major de resurse umane și cu o încărcătură mare de dosare.

CSM a transmis trei solicitări majore către Guvern:

normativ, în vederea diminuării deficitului naţional de judecători şi procurori;

alocarea posturilor de grefier, având în vedere că sunt necesare 4.874 de posturi, iar în 6

înfiinţarea posturilor de asistent al judecătorilor, fiind necesar un număr suplimentar de

asistent al judecătorului la 3 judecători."

850 de posturi de judecător sunt vacante

CSM precizează că ultimul concurs de admitere directă în magistratură a fost demarat pe 25 iulie 2024, iar deficitul este de 444 de judecători la tribunale şi 349 de judecători la judecătorii.

„Sunt vacante 850 de posturi de judecător, care includ şi posturile vacante din fondul de rezervă, din totalul celor 5.364 de posturi (total ce include şi cele 291 de posturi aprobate din fondul de

rezervă). Astfel, gradul de ocupare este de 84,51%”, se spune într-un comunicat al CSM.

Printre instanțele cu deficit mare de personal, sunt menționate Judecătoria Strehaia (care îşi desfăşoară activitatea cu 1 singur judecător), Judecătoria Calafat (procent de vacantare 71%),

Judecătoria Miercurea-Ciuc (procent de vacantare 58%), judecătoriile Agnita şi Haţeg (procent de

vacantare 50%), Judecătoriile Brezoi, Ineu, Lehliu Gară, Panciu, Săveni, Șimleu Silvaniei, Târgu-Bujor, Vişeu de Sus şi Zimnicea (procent de vacantare 40%).

Pe primul loc în UE la încărcarea cu dosare

CSM amintește și creșterea numărului de dosare care ajung la instanțe.

„Volumul de activitate al instanţelor este afectat semnificativ de doi factori, astfel cum s-a

arătat şi în procent, respectiv un număr de 4 ori mai mare faţă de media europeană a dosarelor

nou-intrate (8,42, faţă de media europeană de 2,20) şi o creştere constantă pe parcursul ultimilor

10 ani, până la dublarea acestui număr de dosare nou intrate (de la 4,16 cauze/ 100 locuitori în

anul 2013 la 8,42 cauze/ 100 locuitori în anul 2024), situând România pe prima poziţie în Uniunea

Europeană, din 26 de state care au furnizat date”, menționează sursa citată.

Consiliul acuză Ministerul Justiției că a ignorat apelurile lunare pentru majorarea posturilor de grefieri, deși deficitul de peste 4.800 de posturi era cunoscut încă din 2019. Ultima suplimentare, cu 200 de posturi, s-a făcut în 2020, iar apelurilor ulterioare nu li s-a dat niciun răspuns.

Abordarea puterii executive este de sfidare a puterii judecătoreşti şi se situează în afara loialităţii şi cooperării constituţionale între puterile statului Consiliul Superior al Magistraturii

„Guvernul României a adoptat măsuri pentru organizarea concursurilor în domeniile educaţiei şi al sănătăţii, însă refuză orice demers similar pentru alocarea posturilor şi recrutarea directă a personalului din justiţie”, susțin judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii.

„Se suprapune peste atitudinea sfidătoare a executivului la adresa Consiliului o atitudine de ignorare totală a apelului recurent cu privire la colapsul în care poate intra sistemul de justiţie

din cauza suprasolicitării cronice a judecătorilor şi grefierilor în funcţie, pentru gestionarea

volumului de activitate prezent, în detrimentul întregii societăţi şi a statului de drept în sine”, se mai spune în comunicat.