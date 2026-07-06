Csoma Botond crede că Nicușor Dan a devenit „mai pasiv” în negocierile pentru noul guvern: „Ar putea să-i mai sune pe liderii politici”

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, a declarat luni că preşedintele Nicuşor Dan a devenit mai pasiv în privinţa negocierilor pentru formarea unei noi majorităţi. Despre scenariul unui guvern de armistiţiu, el a arătat că important este să avem un guvern funcţional, cu puteri depline, care să poată guverna în condiţii de legalitate şi de normalitate.

„La un moment dat, domnul Nicuşor Dan a intrat într-un joc politic, a făcut două desemnări, a doua desemnare a fost extrem de problematică şi a fost un preşedinte jucător, chiar mai jucător decât un fost preşedinte. A urmat o tactică care, însă, nu a produs rezultate, iar acum domnul Nicuşor Dan şi eu văd că a intrat un pic aşa într-o pasivitate. Nu spun că s-a izolat chiar la Palatul Cotroceni, dar a devenit mai pasiv faţă de momentele anterioare, când a făcut acele desemnări”, a declarat purtătorul de cuvânt al UDMR, deputatul Csoma Botond, într-o intervenţie la Digi24, potrivit News.ro.

El a precizat că nu există un termen de 60 de zile până la care Nicuşor Dan trebuie să facă o desemnare de premier.

„Nu există o asemenea prevedere în Constituţia României. Domnul Nicuşor Dan nu a vrut să facă a treia desemnare pentru că a avut două eşecuri şi aşteaptă, cumva, ca partidele politice din fosta coaliţie să ajungă la un numitor comun, pentru că nu există altă majoritate. Sigur, aici cred că ar putea interveni şi dânsul să-i mai sune pe liderii politici, să-i mai întrebe ce mai fac, să contribuie chiar prin mijloace informale la conturarea unei noi majorităţi”, a mai spus deputatul UDMR.

„Fiecare ar trebui să lase un pic şi să ajungem la un compromis”

Potrivit lui Csoma Botond, preşedintele „ar putea să facă anumite demersuri prin care să-i convingă pe liderii politici să ajungă la un numitor comun”.

„Eu cred că asta a trebuit să facă domnul Nicuşor Dan, dar înţeleg că nu a făcut o nouă desemnare pentru că nu avea siguranţa că acea desemnare ar putea întruni o majoritate în Parlamentul României”, a explicat el.

Despre scenariul unui guvern de armistiţiu, Csoma Botond a arătat că e greu să spună în acest moment ce şanse ar da unui guvern de armistiţiu.

„Eu sper să avem un guvern, că e de armistiţiu, că e de scurtă durată, putem să numim oricum acest guvern. Important ar fi să avem un guvern funcţional, cu puteri depline, care să poată guverna în condiţii de legalitate şi în condiţii de normalitate. Asta ar fi foarte important. Şi sper că în această vară sau cel puţin până în septembrie vom ajunge la un asemenea numitor comun”, a subliniat deputatul USMR.

„Sper, de asemenea, ca liderii politici să renunţe la acest limbaj foarte dur şi contundent, pe alocuri ironic, mai ales pe Facebook şi în alte locuri, că nu putem ajunge la un numitor comun dacă ne atacăm încontinuu. Şi oamenii nu aşteaptă atacuri de la noi, aşteaptă ca să găsim anumite soluţii”, a adăugat Csoma Botond.

Deputatul UDMR a menţionat că USR-ul a fost foarte tranşant că nu doreşte să guverneze împreună cu PSD.

„E adevărat că şi colegii de la Partidul Naţional Liberal au avut o rezoluţie la Congres, prin care nu doresc să guverneze cu PSD. Noi am făcut această propunere, care ar fi singura variantă, care ar fi un guvern cu puteri depline şi care să aibă şi o oarecare majoritate în Parlamentul Românesc, să nu fie un guvern minoritar. Din acest motiv, domnul Kelemen Hunor a făcut această propunere”, a explicat Csoma Botond despre un guvern PSD-PNL-UDMR, fără USR.

„Fiecare ar trebui să lase un pic şi să ajungem la un compromis, pentru că dacă avem în continuare aceste linii roşii, foarte rigide şi acest limbaj contundent, cum am spus şi anterior, nu vom ajunge la o soluţie şi nu ştiu dacă e treaba asta. Şi PNL-ul şi PSD-ul să lase, să devină mai maleabili, mai flexibili şi să avem cumva un guvern într-o formulă care s-ar putea contura”, a mai spus deputatul UDMR.