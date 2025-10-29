Cristian Tudor Popescu remarcă: „Fulgerător, riscul de securitate Oana Gheorghiu a fost evaluat în miez de noapte și s-a luat pe loc hotărârea”

Oana Gheorghiu (Asociația Dăruiește Viață) participă la evenimentul 'Bikerii pe Șantier', pentru susținerea proiectului asociației de construire a primului Campus Medical Pediatric din România, la Spitalul 'Marie Curie', pe 30 august 2025. Foto: Agerpres

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat luni cele mai importante subiecte aflate în atenția publică: solicitarea PSD ca premierul Ilie Bolojan să renunțe la nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier și decizia SUA de a-și retrage o parte din militarii din România.

„Fulgerător, riscul de securitate Oana Gheorghiu a fost observat și evaluat în miez de noapte românească la Washington și s-a luat pe loc hotărârea: «Retragem 800 dintre cei 1600 de soldați americani din România»”, remarcă gazetarul, într-o postare publicată pe pagina lui de Facebook și intitulată „Riscul de securitate Oana Gheorghiu”.

De asemenea, jurnalistul afirmă că marți seară „a avut loc o clacă de înfierare la CîNîN de România” la adresa cofondatoarei Asociației Dăruiește Viață și indică un „adevăr” pe care, în opinia lui, ar trebui „să-l știe poporul”.

Mesajul lui Cristian Tudor Popescu:

Oana Gheorghiu, zguduită de călcarea în picioare a lui Volodimir Zelenski de către Trump și Vance în Biroul Oval, a scris pe o rețea socială, în februarie 2025: «Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil a ajuns să conducă o țară care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om». Aseară a avut loc o clacă de înfierare la CîNîN de România pentru exclusiv această postare a Oanei Gheorghiu, făcută când dânsa era simplă persoană privată. O opinie omenească, de bun-simț și indignare a fost de ajuns pentru PSD, în frunte cu Grindeanu-Știucă, să șteargă tot ce a făcut unic și extraordinar pentru viața umană această femeie cinstită și deșteaptă. Și să zbiere: «Compromitem relația cu Statele Unite! Ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic, în raport cu partenerul nostru strategic. Oana Gheorghiu trebuie retrasă imediat de premierul Bolojan».

Aveau dreptate.

Fulgerător, riscul de securitate Oana Gheorghiu a fost observat și evaluat în miez de noapte românească la Washington și s-a luat pe loc hotărârea: «Retragem 800 dintre cei 1600 de soldați americani din România. Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu».

Ăsta e adevărul, să-l știe poporul, nu ce zic eu, că marele prieten și defensor al României socotește că apărarea țării noastre de către US Army este o afacere proastă.”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut marți seară că prin eventuala numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier riscăm „să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii” și să „ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic”. Astfel, Grindeanu i-a solicitat premierului să renunțe la propunere, susținând, printre altele, că Executivul este „deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump”.

Oana Gheorghiu criticase actuala administrație din SUA pe rețelele sociale, numindu-l „golan” pe Donald Trump. „Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară”, a scris ea, într-o postare din februarie.

Miercuri dimineață, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa. Potrivit MApN, „aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați” în România.

Anunțul a venit după ce publicația ucraineană Kyiv Post a scris, citând surse americane și europene, că Administrația Donald Trump este pe cale să retragă „mii de soldați” americani din România.

Acum, în România sunt aproximativ 2.000 de soldați ai Statelor Unite, dintre care aproximativ 1.700 sunt la Baza Mihail Kogălniceanu. La Deveselu, unde operează scutul antirachetă Aegis Ashore, sunt în prezent aproximativ 200 de militari americani și peste 100 la Câmpia Turzii, conform informațiilor HotNews.

Ulterior, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a ținut o conferință de presă în care a spus că „nu se vorbește despre o retragere a forțelor americane, ci de sistarea rotirii unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO: Ungaria, Slovacia, Bulgaria, România”.