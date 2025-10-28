ULTIMA ORĂ Grindeanu îi solicită lui Bolojan „să retragă urgent propunerea” de a o numi vicepremier pe Oana Gheorghiu. „Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susține că prin eventuala numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier riscăm „să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii” și să „ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic”.

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, a fost nominalizată de prim-ministrul Ilie Bolojan pentru ocuparea postului de vicepremier vacant, liber după demisia lui Dragoș Anastasiu. Propunerea a fost înaintată marți președintelui Nicușor Dan.

Într-o reacție marți seară pe Facebook, liderul PSD i-a solicitat premierului să renunțe la propunere.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu susține că Guvernul este „deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump”.

„Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României! Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!”, a continuat social-democratul.

El consideră că demersul premierului Bolojan „trebuie regândit urgent”.

„Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român. Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, a conchis Sorin Grindeanu.

