CTP face „topul președinților postrevoluționari” și îl acuză pe Nicușor Dan că a produs „cel mai mare rău mai mic”

Cristian Tudor Popescu l-a criticat din nou pe Nicușor Dan, pe care l-a plasat pe ultimul loc într-o ierarhie a președinților postdecembriști.

Într-o postare miercuri seară pe Facebook, gazetarul a sugerat că Traian Băsescu a fost președintele care „a produs cel mai mic rău mai mic”. În schimb, despre Nicușor Dan consideră că produce „cel mai mare rău mai mic”.

În „topul președinților postrevoluționari”, cum l-a numit Cristian Tudor Popescu, acesta i-a așezat după Traian Băsescu, în această ordine, pe Emil Constantinescu, Ion Iliescu, Klaus Iohannis și, pe ultimul loc, Nicușor Dan.

El i-a ironizat pe președintele Nicușor Dan pentru apelurile la calm pe care le-a transmis pe fondul crizei politice, spunând că și-l imaginează cum „ține în mâini cu dificultate o bară de echilibru pentru acrobați pe sârmă, mult mai mare și mai grea decât el, mergând cu pași lenți și târșiți”.

CTP, despre căderea Guvernului Bolojan: „Împinge România pe niște șine la vale”

Cristian Tudor Popescu susține că moțiunea de cenzură PSD-AUR, care a dus marți la demiterea Guvernului Bolojan, „împinge România pe niște șine la vale”.

Urmează, a spus gazetarul ironic, „o «peroadă» de instabilitate politică și prăbușire economico-financiară sub medierea iscusită a președintelui Dan”, „cerșit de păsuiri către UE”, dar și „căderea țării în categoria Junk pentru investitorii străini. Devenim gunoiul Europei”.

„«Trecem la euro» în mod spontan, căci leul în comă mai valorează cam cât plasticul din care e făcut. Nu rămâne decât apelul la FMI. Care ne ajută, dar în schimbul unor măsuri mai dure decât cele ale lui Bolojan. Om fi în stare să le luăm?”, a continuat CTP.

Gazetarul a avertizat că, „dincolo de FMI, ne mai așteaptă doar Consiliul Monetar”.

„Adică, România își pierde suveranitatea, nu mai are controlul monedei naționale și al operațiunilor economico-financiare, fiind condusă de un board european. Iată cum suveraniștii pot duce România la dependență – o Românie paraplegică, cum ar zice G. Simion”, a conchis Cristian Tudor Popescu.