CTP îl compară pe Nicușor Dan cu Ciolacu și Simion, după anunțul contractului privind relațiile cu SUA. „Curând o să apară prăjitura strategică, ca prăjitura Dubai”

Cristian Tudor Popescu a criticat anunțul făcut de Administrația Prezidențială cu privire la încheierea unui contract „de consultanță strategică și asistență” în relațiile cu Statele Unite, comparând în termeni ironici demersul cu vizita lui George Simion în SUA sau cu intenția lui Marcel Ciolacu, pe atunci premier, de a-l desemna trimis special pe omul de afaceri Dragoș Sprînceană.

Într-o intervenție luni seară la B1 TV, CTP a spus că prin contractul anunțat astăzi de Administrația Prezidențială, în valoare de 565.000 dolari/lună, „Nicușor Dan vrea să îl depășească – și îl depășește – pe fostul premier Ciolacu”.

El l-a comparat pe președinte și cu liderul AUR.

„Asta e metoda lui Simion, de plătit pe acolo tot felul de milioane ca să te bage la bucătăria Casei Albe, pe ușa din spate, sau, mă rog, să îl cunoști pe paznicul de acolo. Hai să gândim strict logic, matematic – 3,4 milioane de euro (…), se dau banii ăștia de către România, firma aia, care ia banii ăștia, trebuie să dea la schimb ce? Ce să obțină? Niște afaceri ale Statelor Unite cu România profitabile pentru România? Păi, credeți că se poate obține așa ceva?”, a adăugat gazetarul.

CTP consideră că, „cel puțin cât e administrația Trump, Statele Unite nu vor da un cent României”.

„Orice afacere dacă se va face, cu România, indiferent că este vorba de o afacere comercială sau de armament, Statele Unite nu vor pierde, Statele Unite vor câștiga din această afacere. Altfel, nu se face, nici nu stăm de vorbă”, mai susține Cristian Tudor Popescu.

„Curând o să apară «prăjitura strategică»”

CTP a comentat ironic și frecvența cu care este folosit termenul „strategic” pe scena publică.

„Suntem o țară de «strategi» (…), totul e «strategic». Curând cred că o să apară și o prăjitură cum a apăruta aia, «Dubai», o să apară «prăjitura strategică», care o să fie în trend prin toate localurile din Centrul Vechi”, a adăugat el.

Gazetarul crede că ar fi fost oportun un astfel de contract „pe chestiuni materiale care ar putea interesa într-adevăr Statele Unite”.

„Eu aș fi sperat să aud de la domnul președinte că se încheie contracte pe metale rare cu Statele Unite, pe gazul din Marea Neagră, eventual este chemat înapoi Exxon. Avem pe ce să încheiem, nu pe consultanță, (ci) pe chestiuni materiale care ar putea interesa într-adevăr Statele Unite și acolo să încercăm să avem niște negociatori buni, într-adevăr, ca România să nu piardă”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu.