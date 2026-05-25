Administrația Prezidențială a semnat un contract „de consultanță strategică și asistență” în relațiile cu SUA, de peste jumătate de milion de dolari pe lună

Administrația Prezidențială a anunțat, luni, că a încheiat un contract „de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA”, în valoare de 565.000 dolari/lună.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de către Cotroceni, contractul vizează creșterea capacității de apărare și de descurajare, atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale.

El a fost încheiat pe o durată inițială de 6 luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 dolari/lună, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate.

Firma contractată este Eversheds Sutherland (US) LLP, aceasta fiind descrisă de Administrația Prezidențială drept „o societate globală prezentă și în România, cu o experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice”.

Administrația Prezidențială își motivează demersul prin faptul că „aprofundarea relației strategice cu Statele Unite ale Americii, în toate domeniile, este un obiectiv de interes național, asumat la nivel instituțional și susținut prin consens politic de forțele democratice pro-occidentale din România”.

Anunțul făcut de Administrația Prezidențială

(Acest obiectiv de interes național) răspunde, de asemenea, unei așteptări a majorității cetățenilor noștri. Prin proiecte bilaterale concrete, în domeniile apărării, securității, energiei și tehnologiilor de vârf, România devine mai puternică, deopotrivă în beneficiul românilor, al aliaților și partenerilor țării noastre. În sensul celor de mai sus, Administrația Prezidențială informează că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA. Contractul vizează atingerea unor obiective de importanță strategică pentru România: creșterea capacității de apărare și de descurajare, atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale, și altele. Contractarea acestor servicii s-a făcut pe temeiul unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale și e în conformitate cu atribuțiile constituționale ale Președintelui României în domeniul politicii externe și al securității naționale.

Contractul a fost încheiat cu firma Eversheds Sutherland (US) LLP, o societate globală prezentă și în România, cu o experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice. Prestigiul câștigat îi conferă companiei Eversheds Sutherland acces direct la mediile politice și administrative relevante la Washington. Contractarea acestui tip de servicii reprezintă o practică uzuală în relația cu administrația americană, utilizată și de alte state aliate, pentru facilitarea dialogului instituțional și pentru susținerea unor obiective de interes național în raport cu Administrația și Congresul SUA. Această inițiativă completează demersurile oficiale ale Președintelui României, ale Guvernului, ale Parlamentului și ale celorlalte instituții naționale relevante.

Contractul are o durată inițială de 6 luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 USD/lună, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate.

Administrația Prezidențială își reafirmă angajamentul pentru transparență instituțională, utilizarea responsabilă a fondurilor publice și consolidarea aportului țării noastre la unitatea euroatlantică, unul din fundamentele politicii externe și de securitate a României.”

Administrația Prezidențială mai spune că obiectivul general al acestui contract îl reprezintă „apărarea și promovarea intereselor strategice ale României, consolidarea Parteneriatului cu SUA și creșterea capacității statului român de a apăra eficient interesele cetățenilor noștri într-un context internațional impredictibil”.