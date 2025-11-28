CTP îl critică pe Donald Trump și spune că „România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre”: „Ne întoarcem la o ordine internațională tribală”

Cristian Tudor Popescu a criticat administrația Trump, vineri, într-o intervenție la B1 TV, și susține că „trăim într-o lume în descompunere acum”, care se îndreaptă spre o ordine care exista „acum niște sute, chiar mii de ani”, în care „cine are măciuca mai mare are dreptate”.

Gazetarul a descris această situație drept „ceva rar, unic în istoria omenirii”.

„Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere acum. Tot ce s-a clădit în materie de civilizație, în materie de drepturi ale omului, în materie de ordine internațională de-a lungul zecilor de ani, ba chiar secolelor, în acest moment s-a pulverizat. Din clipa în care acceptă Statele Unite să recunoască teritoriile ocupate de către Rusia în Ucraina, ne întoarcem la o ordine internațională tribală, adică cine are măciuca mai mare are dreptate. Asta era ordinea acum niște sute, chiar mii de ani, la ea ne întoarcem”, a declarat el.

CTP l-a criticat pe Donald Trump, spunând că actualul lider de la Casa Albă are un comportament „unic în istoria președinților Statelor Unite” și punând sub semnul întrebării eforturile de pace ale actualei administrații de la Washington.

„Orice reguli sunt călcate în picioare. Ceea ce este, însă, cel mai ieșit din comun pentru mine este umilința la care sunt supuse Statele Unite! Adică Donald Trump, de un an de zile, a consumat timp prezidențial în diverse situații (…), rezultatul fiind de la început nul. Ce vedem acum este un dans grotesc”, a continuat Cristian Tudor Popescu.

Ucraina este „sub un triplu atac”

Cristian Tudor Popescu a spus că Ucraina este „atacată” la ora actuală și de președintele Rusiei, și de actuala administrație din SUA, dar și „de propria-i putreziciune”, o aluzie la scandalul de corupție care vineri a dus la demisia lui Andrii Yermak, șeful cabinetului prezidențial ucrainean.

„Ucraina se află în acest moment sub un triplu atac la care, îmi pare rău să o spun, nu cred că va mai face față. Este atacată de Vladimir Putin, este atacată de Statele Unite-administrația Trump, cu o duritate aproape echivalentă cu a lui Putin, și este atacată de propria-i putreziciune, de corupția din interior. Mai vorbim de negocieri când negociatorul-șef al Ucrainei, Andrii Yermak, iată, este anchetat pentru corupție la cel mai înalt nivel?”, a adăugat gazetarul.

El consideră că „România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre”.

„Privind în plan extern, în plan internațional, Ucraina va ceda, asta este cel mai grav. Ucraina nu va mai putea mult timp să facă față, să apere Europa, că asta a făcut până acum, și Europa va fi într-o situație critică, cum n-a mai fost de la Al Doilea Război Mondial încoace. Va trebui să se apere singură, în fața rânjetelor lui Putin”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu.