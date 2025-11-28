Șeful de cabinet al lui Zelenski a demisionat, după perchezițiile care l-au vizat

Andrii Iermak a demisionat din poziția de șef al cabinetului prezidențial ucrainean, potrivit anunțului făcut de Volodimir Zelenski, vineri, pe fondul scandalului de corupție care îi vizează pe aliații președintelui, potrivit The Kyiv Independent.

Demisia lui Yermak vine pe fondul perchezițiilor făcute astăzi de Biroul Național Anticorupție (NABU) în locuința lui, în cel mai mare dosar de corupție din mandatul actualului președinte.

În această lună, cele două structuri anticorupție ale Ucrainei, NABU și SAPO, au dezvăluit o anchetă amplă referitoare o presupusă schemă de mită, în valoare de 100 de milioane de dolari, la compania de stat pentru energie atomică, Energoatom, în care au fost implicați foști înalți funcționari și fostul partener de afaceri al lui Zelenski, Timur Mindich, indicat de procurori drept liderul grupului.

În 13 noiembrie, Gherman Galușcenko, fost ministru al energiei, a fost demis de la Ministerul justiției. Succesoarea sa de la Ministerul energiei, Svitala Grinciuk, a fost demisă și ea. Cei doi nu au fost puși sub acuzare în dosar.

Mindich a fugit din Ucraina înainte de a fi inculpat. Între timp a fost dat în urmărire.

Publicația Ukrainska Pravda a relatat, pe surse, că în scandalul de corupție este implicat și Yermak și că investigatorii se referă la el cu pseudonimul „Ali Baba”.

Procurorul-șef anticorupție din Ucraina, Oleksandr Klymenko, a declarat în noiembrie că, potrivit anchetatorilor, „Ali Baba organizează întâlniri și atribuie sarcini agențiilor de aplicare a legii pentru a se asigura că acestea îi persecută pe detectivii NABU și pe procurorii anticorupție”.

Una dintre casele de lux din apropierea orașului Kiev, finanțate prin schema de corupție de la Energoatom, îi era destinată lui Yermak, a declarat o sursă din cadrul instituțiilor de aplicare a legii pentru Kyiv Independent.

În ciuda controversei din spațiul public, președintele Volodimir Zelenski a refuzat să îl demită pe Yermak. În schimb, l-a desemnat să conducă o delegație la discuțiile purtate în Elveția cu SUA, în contextul proiectului de plan de pace pe care l-a prezentat de Donald Trump pentru războiul dezlănțuit de Rusia.

Yermak fusese numit în funcție în 2020 și a acumulat o influență fără precedent în interiorul guvernului ucrainean, potrivit Kyiv Independent. În ciuda îndelungatelor critici, Zelenski a declarat că are încredere în Yermak și a respins acuzațiile conform cărora acesta din urmă ar deține o putere excesivă.

„Yermak este un manager puternic. Îl respect pentru rezultatele sale. Face ce îi spun eu să facă și îndeplinește aceste sarcini”, declara liderul ucrainean într-un interviu acordat Bloomberg în 2024.

„A venit cu mine, va pleca alături mine. Și nu va rămâne în nicio funcție”, spunea președintele în 2021.

Știre în curs de actualizare